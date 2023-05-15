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Cinema Itinerante

Carreta que vira cinema exibe filmes gratuitos em cinco cidades do ES

"Cine Vitória a Minas" passará por Vila Velha, Serra, Fundão, João Neiva e Baixo Guandu com os filmes "Jurassic World: Domínio" e "Dora e a Cidade Perdida" e distribuição de pipoca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 16:38

"Cine Vitória a Minas" chega ao Espírito Santo nesta segunda (15) e segue rumo a Minas Gerais Crédito: NG Produções Culturais
Um cinema itinerante diferente chega ao Espírito Santo, nesta segunda (15), para facilitar o acesso da população à cultura. Estruturado em uma carreta, o "Cine Vitória a Minas" começa sua passagem pelo Estado no município de Vila Velha e segue até Minas Gerais, passando por Serra, Fundão, João Neiva e Baixo Guandu. Em cada cidade, duas sessões de filmes infantis serão exibidas ao público em dois dias, de forma gratuita.
Na passagem pelos municípios, a carreta se articulará em uma sala de cinema para oferecer à população uma sessão por dia, às 18h30. No primeiro, será exibido o filme "Jurassic World: Domínio". Já no segundo dia, "Dora e a Cidade Perdida".
Além do entretenimento, a pipoca e o refrigerante já estão garantidos para todos os presentes. Para garantir uma das 91 vagas disponíveis na carreta, os interessados devem se dirigir ao endereço em que o cinema itinerante estacionar e retirar os ingressos no dia do evento, a partir das 8h. Em Vila Velha, os ingressos já estão esgotados.

SERVIÇO

  • VILA VELHA
  • Quando: 15 (segunda) e 16 (terça) de maio
  • Onde: Praça de Araçás, em Araçás
  • Horário: 18h30
  • Para a sessão de segunda (15), em Vila Velha, as entradas já esgotaram.
  • SERRA
  • Quando: 18 (quinta) e 19 (sexta) de maio
  • Onde: Ao lado do Campo Brasil, na R. Santa Luzia, Carapina, Serra
  • Horário: 18h30
  • FUNDÃO
  • Quando: 22 (segunda) e 23 (terça) de maio
  • Onde: Espaço do Parque da Cidade, Rua Major Bley, s/n
  • Horário: 18h30
  • JOÃO NEIVA
  • Quando: 25 (quinta) e 26 (sexta) de maio
  • Onde: Ao lado da Aposvale Núcleo, Rua Pedro Zangrande, 42 – Centro
  • Horário: 18h30
  • BAIXO GUANDU
  • Quando: 29 (segunda) e 30 (terça) de maio
  • Onde: Praça Getúlio Vargas, Rua Milagres Júnior – Centro
  • Horário: 18h30
*Com informações da assessoria de imprensa

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