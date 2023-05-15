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"Calmaria"

Rafa Kalimann assume namoro com empresário

Influenciadora compartilhou declaração para o namorado neste sábado, 13, nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 09:27

"Antônio é calmaria", escreveu Rafa Kalimann sobre novo namorado Crédito: Instagram/@rafakalimann
Depois de alguns boatos sobre um novo relacionamento, Rafa Kalimann assumiu namoro com Antônio Palhares.
A influenciadora compartilhou uma série de fotos com o empresário neste sábado, dia 13. No Instagram, ela escreveu: "eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, Antônio é calmaria".
Nos comentários da publicação, diversos famosos desejaram felicidades ao novo casal. "Awnnn! Que lindos!", elogiou Vivian Amorim. "Que amor", disse Sabrina Sato. "Eu shippo muito. Casem, tenham filhos", pediu Fiorella Mattheis. "Como eu torço!", escreveu Heloisa Périssé.

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