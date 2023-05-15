Rafa Kalimann assume namoro com empresário

"Antônio é calmaria", escreveu Rafa Kalimann sobre novo namorado Crédito: Instagram/@rafakalimann

Depois de alguns boatos sobre um novo relacionamento, Rafa Kalimann assumiu namoro com Antônio Palhares.

A influenciadora compartilhou uma série de fotos com o empresário neste sábado, dia 13. No Instagram, ela escreveu: "eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, Antônio é calmaria".