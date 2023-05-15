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Aniversariante

Rihanna e A$AP Rocky fazem festa de um ano do filho com bolo de dinheiro

RZA Athelston Mayers fez aniversário neste sábado, 13
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 09:16

A$AP Rocky compartilhou registros ao lado da esposa Rihanna e do filho RZA
A$AP Rocky compartilhou registros ao lado da esposa Rihanna e do filho RZA Crédito: Instagram/@asaprocky
Depois de revelar o nome do primeiro filho, Rihanna e A$AP Rocky celebraram o aniversário de um ano de RZA Athelston Mayers neste sábado, 13. O rapper compartilhou um registro intimista com a família para celebrar.
Na legenda da publicação, ele escreveu: "Feliz primeiro aniversário para o meu primogênito". Na publicação, diversas fotos e vídeos mostravam a família unida.
Ainda que Rihanna não tenha compartilhado com os seguidores o aniversário do filho, um vídeo do momento do "parabéns" segue circulando nas redes sociais neste domingo, 14.
No vídeo, o pequeno aparece sorridente enquanto bate palmas em cima de um bolo com formato de várias notas de dólares. Veja:

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