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Rita Lee: missa de sétimo dia será transmitida pela internet

Evento ocorre às 12h30 da próxima terça, 16, e também será aberta ao público em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 09:04

Cantora Rita Lee durante coquetel de estreia do musical
Cantora Rita Lee durante coquetel de estreia do musical "Se Eu Fosse Você", em 2014 Crédito: Raquel Cunha/Folhapress
A missa de sétimo dia da cantora Rita Lee, que morreu em 8 de maio de 2023, será aberta ao público e contará também com transmissão pela internet, informou seu viúvo, Roberto Carvalho, no Instagram.
A cerimônia ocorrerá na próxima terça-feira, 16 de maio, às 12h30, na Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo. O local fica na rua Engenheiro Oscar Americano, Cidade Jardim. Quanto à transmissão online, mais detalhes para quem for assistir serão divulgados no próprio dia.
Rita Lee passou os últimos anos com saúde debilitada por conta de um câncer no pulmão. A família chegou a comemorar a cura da doença em 2022, quando exames de rotina mostraram a remissão da doença. Entre 24 de fevereiro e 24 de março deste ano, a cantora já havia sido internada por problemas de saúde.
O velório de Rita Lee, ocorrido no Planetário, no Parque do Ibirapuera, também foi aberto ao público. A cerimônia de cremação, porém, foi restrita a familiares.

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