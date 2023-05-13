Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gestão de carreira

Larissa Manoela anuncia nova fase: 'minha própria empresária'

Após briga com a mãe, atriz diz que vem assumindo as demandas comerciais da carreira. Pai da artista se manifesta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 10:29

Larissa Manoela compartilha registros em Curitiba:
Larissa Manoela compartilha registros em Curitiba: "Desbravando esse mundão" Crédito: Instagram/@larissamanoela
Larissa Manoela anunciou que assumiu o controle da própria carreira, antes administrada pela mãe, Silvana Taques, por meio do Instagram, na última quinta-feira, 11. Na noite desta sexta-feira, 12, a atriz de 22 anos voltou a mesma rede social e fez um novo post em que fãs identificaram que seria uma indireta ao pai, Gilberto Elias.
"Dentre tantos momentos. O agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde deveria estar, vivendo o momento que mais precisava viver, sonhando o sonhos infinitos, exatamente aqui e agora! Obrigada por estarem juntos, 49 milhões de amores espalhados", escreveu Larissa, na legenda de um vídeo em que aparece no Parque Tanguá, em Curitiba, ao som da canção A Paz, de Gilbeto Gil.
Entenda
Na noite de quinta-feira, Larissa Manoela, que rompeu com a mãe, comunicou aos seus seguidores que estava dando um enorme e importante passo na sua vida.
"22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo. A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens", diz a legenda do post, em que a atriz aparece em fotos usando um terninho rosa.
"Encabeço também a minha própria operadora de telefonia celular, LariCel, que inovou no mercado com a criação de um avatar inspirado em mim. Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram", continua.
"Sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada de poder contar histórias através dos meus filmes e novelas. Estou mergulhada agora no longa "Traição entre Amigas", como vocês já sabem. O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto! É só voar", finalizou.
Horas depois, o pai da artista publicou um pensamento em seu perfil na mesma rede social, usando a imagem em preto e branco de um idoso: "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias".

Veja Também

Gabi Brandt anuncia nascimento do terceiro filho: 'Chegou trazendo luz'

Pedro Cardoso relata 'agressão verbal' do Consulado do Brasil em Lisboa

Adriana Calcanhotto mostra seios para homenagear Rita Lee e Gal Costa em show

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados