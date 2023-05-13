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Beni chegou

Gabi Brandt anuncia nascimento do terceiro filho: 'Chegou trazendo luz'

Separados desde janeiro, ex-casal mantém uma relação amigável em prol dos filhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 10:04

Gabi Brandt compartilhou os últimos registros com o barrigão
Gabi Brandt compartilhou os últimos registros com o barrigão Crédito: Instagram/@gabibrandt
Gabi Brandt anunciou o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Saulo Poncio, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O pequeno Beni veio ao mundo nesta sexta-feira, 12, e nas imagens é possível ver a influenciadora recebendo o apoio do ex-marido na sala de parto.
"Ele chegou trazendo luz, muita alegria e mudando toda minha vida! Bem-vindo, meu amor, meu Beni. Você já é MUITO amado!", escreveu ela, na legenda da publicação.
Em uma outra postagem, Gabi Brandt aparece com Beni no colo, curtindo o caçula. "Aproveitando muito meu baby Beni! Ele é apaixonante."
A notícia foi comemorada entre os seguidores da influenciadora, que também recebeu o carinho de amigos famosos. "Que Deus abençoe. Bem-vindo, Beni", desejou a atriz Camila Queiroz. Já Viih Tube mandou para a mamãe um emoji de coração. "Que amor! Bem-vindo, Beni", disse Gabriela Pugliesi. "Coisa mais linda!!! Bem-vindo, neném", comentou a cantora e ex-BBB Pocah.
Nos stories, a influenciadora compartilhou uma foto do bebê vestido com um macacão branco, com orelhinhas de urso.
Gabi Brandt e Saulo Poncio são pais de Davi, de 3 anos, e Henri, de 2. Eles anunciaram o fim do casamento em janeiro deste ano, mas continuam mantendo uma relação amigável em prol das crianças.

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