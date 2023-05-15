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‘Choro o tempo todo’

Hailey Bieber revela medo de ter filhos com Justin devido a 'haters'

‘Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança’, desabafou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 09:38

Hailey Bieber publicou fotos em homenagem ao aniversário de Justin Bieber:
Hailey Bieber publicou fotos em homenagem ao aniversário de Justin Bieber: "Melhor amigo" Crédito: Instagram/@haileybieber
Hailey Bieber expôs desejo de constituir uma família com Justin Bieber. A modelo, no entanto, revelou que o medo de "haters" é o que a impede de ter filhos no momento.
Em entrevista ao The Times, Hailey ainda desabafou que "chora o tempo todo" por esse motivo. "Eu quero tanto filhos, mas fico com medo.
Já basta o que as pessoas dizem sobre meu marido ou meus amigos", iniciou.
"Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança. Eu, literalmente, choro sobre isso o tempo todo", afirmou. O casal teve um breve relacionamento entre 2015 e 2016. Os dois reataram o namoro em 2018 e se casaram no mesmo ano.

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