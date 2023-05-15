Hailey Bieber revela medo de ter filhos com Justin devido a 'haters'

Hailey Bieber publicou fotos em homenagem ao aniversário de Justin Bieber: "Melhor amigo" Crédito: Instagram/@haileybieber

Hailey Bieber expôs desejo de constituir uma família com Justin Bieber. A modelo, no entanto, revelou que o medo de "haters" é o que a impede de ter filhos no momento.

Em entrevista ao The Times, Hailey ainda desabafou que "chora o tempo todo" por esse motivo. "Eu quero tanto filhos, mas fico com medo.

Já basta o que as pessoas dizem sobre meu marido ou meus amigos", iniciou.