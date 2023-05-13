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Bandas e artistas locais

Festival de Alegre muda seleção de artistas regionais e abre votação no site

Internautas podem escolher três artistas capixabas para cantar no evento, que vai de 8 a 10 de junho. Votação começa neste sábado (13) e encerrará na segunda (15)
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 08:30

Foto do público no Festival de Alegre de 2012
Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta
O Festival de Alegre mudou o sistema de seleção e vai abrir uma nova votação para definir os três artistas capixabas que subirão ao palco do evento nos dias 8, 9 e 10 de junho. Das 20h deste sábado (13) até às 12h de segunda (15), quem acessar o site do festival poderá escolher um dos oito pré-selecionados e deixar seu voto, através da plataforma Google Forms. 
Em post publicado no Instagram, a rádio Fama, que realiza a seleção com a produção do evento, anunciou que Jota C, Douglas Lopes, Samba MLK, Alldeia, Gelo Nove, Davila Leal, Filipe Fernandes e Salvador seguem na disputa. Os internautas terão que cadastrar um e-mail e votar em apenas uma banda. Os três artistas mais votados, tocarão no evento.

O QUE ACONTECEU?

Em conversa com a equipe de 'HZ', um os produtores do evento, Salim Neto explicou que a decisão por mudar o sistema e reiniciar a votação foi tomada após suspeitas de interferência no processo por parte de um dos artistas. "A organização é muito correta. Não podemos alegar que houve fraude porque não temos como provar. Mas, pela suspeita, resolvemos mudar a forma de votação. Somos contra qualquer tipo de interferência e repudiamos tal ato", disse.
Durante a semana, o Festival de Alegre, em parceria com a rádio Famalegre, organizou o concurso para selecionar artistas do Caparaó para tocarem no evento. O final do processo seletivo contava com oito artistas e seria definido pelo desempenho dos candidatos no compartilhamento de um post.
Com a suspeita de que o compartilhamento da postagem não estava sendo orgânico, a produção, após consultar alguns técnicos de Tecnologia da Informação, decidiu por mudar a forma de eleição dos artistas, mas mantendo o voto popular. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira (15).

CRÍTICAS

Com a mudança na votação, um dos posts da rádio recebeu muitas críticas e teve os comentários bloqueados. Alegando falta de confiança no processo, um dos artistas pré-selecionados, Douglas Lopes, chegou a divulgar nas redes sociais que não participaria mais do evento. "Em virtude dos acontecimentos envolvendo a confiança do processo de seleção das atrações por meio de votação digital, comunicamos que o artista Douglas Lopes não participará mais da seletiva do Festival de Música de Alegre", publicou o músico.

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