Festival de Alegre: Crea-ES faz vistoria na estrutura do evento

Após vistoriar estrutura do Festival de Alegre, Crea-ES orienta sobre correções Crédito: Divulgação/Crea-ES

Fiscais, inspetores e assessores técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizaram no sábado (3) vistorias fiscal e técnica nas estruturas do Festival de Alegre, montadas no Parque de Exposições do município, que fica na região Sul do Espírito Santo. Os organizadores do evento foram orientados sobre correções para evitar possíveis falhas estruturais, sobrecargas e riscos de incêndio.

Com o tema “A gente merece ser alegre de novo”, a 28ª edição do Festival de Alegre está marcada para o feriado de Corpus Christi, nos dias 8, 9 e 10 de junho. Nomes como Menos é Mais, Dennis DJ, Alok, Jorge e Mateus, Gustavo Lima, Léo Santana, além de atrações regionais, estão confirmados nesses três dias de muita diversão.

De acordo com o Crea-ES, foram verificados palcos, barracas, sistemas elétricos e hidráulicos, entre outros itens. Também foram observadas a qualidade dos materiais utilizados na construção, a estabilidade das estruturas, a presença de saídas de emergência adequadas e a correta instalação das redes elétricas.

Crea-ES vistoria estrutura do Festival de Alegre

A organização do Festival de Alegre foi procurada pela reportagem. A ATS Promoções informa que "todas as empresas contratadas seguem rigorosamente todas as normas de segurança e o resultado da visita foi positivo. A empresa afirma que irá realizar as alterações solicitadas em conformidade com o CREA-ES e os Bombeiros".

PROGRAMAÇÃO

QUINTA - 08/06/2023

Gusttavo Lima

João Gomes



Jota Quest



Pedro Sampaio



Atração regional



SEXTA - 09/06/2023

Zé Neto e Cristiano

Ana Castela



Dennis DJ



Menos é Mais



Atração regional



SÁBADO - 10/06/2023

Jorge e Mateus

Léo Santana



Alok



Capital Inicial



Atração regional



Obs: A sequência apresentada não corresponde a cronologia dos shows.