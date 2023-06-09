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Talento

No Festival de Alegre, Rogério Flausino celebra apresentação no ES: "Um prazer"

Antes de se apresentar no evento, nesta quinta (8), vocalista do Jota Quest conversou com HZ. No bate-papo, relembrou a edição de 2015 do festival, falou sobre um encontro com saudoso Cristiano Araújo e comemorou nova oportunidade de vir ao Estado
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 18:48

Os momentos que antecedem o show de um grande artista consolidado costumam ser rodeados de métodos, manias, conversas e até orações. Muitos aproveitam para atender a imprensa, como foi o caso de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest.
Antes de se apresentar na primeira noite do Festival de Alegre, que retoma após oito anos, o artista mineiro conversou com HZ sobre vários assuntos.
Jota Quest
Rogério Flausino, do Jota Quest, conversou com "HZ" antes de se apresentar no Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada
No bate-papo, relembrou a edição de 2015 do festival, quando o Jota Quest também esteve presente, falou sobre um encontro com o cantor Cristiano Araújo, vítima de um acidente de carro em 2015 e, sobretudo, comemorou a nova oportunidade de vir ao Espírito Santo.
O Festival de Alegre é um clássico. Quando começou, lá em 1980, era menino e morava em Alfenas. O Espírito Santo é pertinho de Minas Gerais, é sempre um prazer estar aqui, uma festa grande
O show do Jota Quest levantou o público no Parque de Exposições de Alegre. Clássicos da música nacional estavam na lista da banda, que superou as expectativas de quem esteve no local na noite de quinta-feira (8). O festival continua nesta sexta (9) e sábado (10), com artistas nacionais e do Espírito Santo.

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: de quinta (8) a sábado (10)
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre
  • INGRESSOS: à venda no site Lebillet 
  • Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE SEXTA (9)

  • ABERTURA DOS PORTÕES: 19h
  • INÍCIO DOS SHOWS: 19h45
  • Filipe Fernandes
  • Ana Castela
  • Dennis DJ
  • Zé Neto & Cristiano
  • Menos é Mais

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