No Festival de Alegre, Rogério Flausino celebra apresentação no ES: "Um prazer"

Os momentos que antecedem o show de um grande artista consolidado costumam ser rodeados de métodos, manias, conversas e até orações. Muitos aproveitam para atender a imprensa, como foi o caso de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest.
Antes de se apresentar na primeira noite do Festival de Alegre, que retoma após oito anos, o artista mineiro conversou com HZ sobre vários assuntos.
No bate-papo, relembrou a edição de 2015 do festival, quando o Jota Quest também esteve presente, falou sobre um encontro com o cantor Cristiano Araújo, vítima de um acidente de carro em 2015 e, sobretudo, comemorou a nova oportunidade de vir ao Espírito Santo.
O Festival de Alegre é um clássico. Quando começou, lá em 1980, era menino e morava em Alfenas. O Espírito Santo é pertinho de Minas Gerais, é sempre um prazer estar aqui, uma festa grande
O show do Jota Quest levantou o público no Parque de Exposições de Alegre. Clássicos da música nacional estavam na lista da banda, que superou as expectativas de quem esteve no local na noite de quinta-feira (8). O festival continua nesta sexta (9) e sábado (10), com artistas nacionais e do Espírito Santo.
SERVIÇO
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: de quinta (8) a sábado (10)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- INGRESSOS: à venda no site Lebillet
- Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária).
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE SEXTA (9)
- ABERTURA DOS PORTÕES: 19h
- INÍCIO DOS SHOWS: 19h45
- Filipe Fernandes
- Ana Castela
- Dennis DJ
- Zé Neto & Cristiano
- Menos é Mais