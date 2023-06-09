Capixaba de 12 anos realiza sonho de cantar com Gusttavo Lima no Festival de Alegre

Laura Polastreli apresentou "A Cara da Derrota" ao lado do sertanejo Crédito: Gessica Ribeiro Polastreli

A capixaba Laura Polastreli, de apenas 12, realizou o sonho de cantar ao lado de Gusttavo Lima e encantou milhares de pessoas que estavam presentes no primeiro dia do Festival de Alegre, nesta quinta(8).

A menina estava em frente do palco com os pais, Fabiano Praça e Sheila Polastreli, quando foi vista pelo embaixador. Ela foi convidada para subir ao palco para tirar uma foto, mas surpreendeu o sertanejo ao fazer um pedido para cantar com ele a música "A Cara da Derrota". Veja vídeo abaixo.

A canção foi dedicada ao irmão, de 4 anos, que já é fã do sertanejo. “Meu irmãozinho já sabe a música. Ele não pode vir, mas vou cantar aqui para ele. Ele vai me assistir e será lindo", disse Laurinha antes de iniciar sua apresentação.

Gusttavo ficou encantado com desenvoltura da menina. "É uma artista. Está pronta e preparada", disse o cantor. Ao ser questionada em qual tom gostaria de cantar, Laurinha, com sua espontaneidade, deixou o sertanejo ainda mais encantado.

"O tom que você canta. Está perfeito, maravilhoso. Mas por vezes você vai junto comigo, pois estou muito nervosa", disse a fã.

Laurinha, que canta na Igreja Católica, é moradora de Araraí, um pequeno distrito de Alegre, e a música sempre fez parte de sua vida, desde muito pequena. Ela contou que se apresentar ao lado de Gusttavo Lima foi uma emoção muito grande e que jamais vai esquecer esse momento.