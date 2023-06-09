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"Fofurice!"

Capixaba de 12 anos realiza sonho de cantar com Gusttavo Lima no Festival de Alegre

Laura Polastreli, moradora do distrito de Araraí, apresentou "A Cara da Derrota" ao lado do sertanejo, que ficou encantando com a simpatia e desenvoltura da garota; veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 12:18

Laura Polastreli apresentou
Laura Polastreli apresentou "A Cara da Derrota" ao lado do sertanejo Crédito: Gessica Ribeiro Polastreli
A capixaba Laura Polastreli, de apenas 12, realizou o sonho de cantar ao lado de Gusttavo Lima e encantou milhares de pessoas que estavam presentes no primeiro dia do Festival de Alegre, nesta quinta(8).
A menina estava em frente do palco com os pais, Fabiano Praça e Sheila Polastreli, quando foi vista pelo embaixador. Ela foi convidada para subir ao palco para tirar uma foto, mas surpreendeu o sertanejo ao fazer um pedido para cantar com ele a música "A Cara da Derrota". Veja vídeo abaixo.
A canção foi dedicada ao irmão, de 4 anos, que já é fã do sertanejo. “Meu irmãozinho já sabe a música. Ele não pode vir, mas vou cantar aqui para ele. Ele vai me assistir e será lindo", disse Laurinha antes de iniciar sua apresentação.
Gusttavo ficou encantado com desenvoltura da menina. "É uma artista. Está pronta e preparada", disse o cantor. Ao ser questionada em qual tom gostaria de cantar, Laurinha, com sua espontaneidade, deixou o sertanejo ainda mais encantado.
"O tom que você canta. Está perfeito, maravilhoso. Mas por vezes você vai junto comigo, pois estou muito nervosa", disse a fã.
Laurinha, que canta na Igreja Católica, é moradora de Araraí, um pequeno distrito de Alegre, e a música sempre fez parte de sua vida, desde muito pequena. Ela contou que se apresentar ao lado de Gusttavo Lima foi uma emoção muito grande e que jamais vai esquecer esse momento.
"Canto na igreja e nunca cantei em um palco profissional assim. Ele é um cara muito gente boa, atencioso. Foi uma experiência que nunca pensei que fosse viver", declarou.

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