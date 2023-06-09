Dos experientes aos "novinhos", público comemora volta do Festival de Alegre; veja vídeo

Claudia Moulin, Leonardo Ribeiro e Ketlen Regis curtiram a volta do Festival de Alegre Crédito: Alberto Borém

Quem esteve nos eventos realizados no 1º dia do Festival de Alegre em 2023, nesta quinta (8), pode confirmar um dito popular: todos os caminhos podem levar a um mesmo lugar.

Neste caso, ao município de Alegre, no Sul do Espírito Santo . Do piseiro ao funk, o primeiro dia da festa foi um momento de acabar com aquela saudade dos que já estiveram em outras edições. Para outros, foi a primeira oportunidade de vivenciar o maior festival de música do Estado.

Entre experientes e novinhos, o público que curtiu o evento no Parque de Exposições comemorou o retorno da mostra. A última vez em que Alegre recebeu o festival foi em 2015. Um festival histórico e diverso, que começou na década de 1980. Nesta época, por exemplo, o estudante fluminense Leonardo Ribeiro nem era nascido. Tanto tempo depois, a memória e as boas experiências no Festival de Alegre se replicam.

Leonardo nasceu em Niterói/RJ, mas faz faculdade de Medicina em Vitória. Ele afirma que comprou os ingressos para dois dias de evento e está curtindo o clima da cidade.

Leonardo Ribeiro comprou ingressos para dois dias de evento e está curtindo o clima da cidade Crédito: Alberto Borém

Fico muito lisonjeado de estar no Festival de Alegre. Eu sou de outro Estado, mas amo o Espírito Santo. É uma energia incondicional, só vindo para sentir. É a primeira vez e estou gostando muito

Quem vive experiência semelhante é Ketlen Regis. Mas a primeira vez no Festival de Alegre não tem relação com a cidade onde nasceu, como Leonardo, mas com a idade. Ketlen tem 23 anos e esteve com amigos da mesma idade no evento na madrugada desta sexta (8)

"É a primeira vez que venho e posso dizer que é um evento muito 'alegre'. Sou fã da Ana Castela e Jorge Mateus, então estou muito animada. É curtição total, a gente tá se acabando aqui", relatou.

Claudia Moulin esteve na primeira noite do festival acompanhada pelo marido, Agostinho Apolinário Crédito: Alberto Borém

Se a memória do Festival de Alegre segue viva é porque há pessoas que compartilham boas histórias. É o caso de Claudia Moulin, que nasceu no município, mas mora atualmente em Vitória. Ela veio da capital apenas pela festa. Ao lado do marido, Agostinho Apolinário, lembra do tempo em que curtia a festa.

Venho ao Festival de Alegre desde que começou, há muitos anos. O show está maravilhoso, a noite está espetacular. Estou amando

Os amigos Wallace Lanes e José Lucas, ambos moradores de Vitória, também já estiveram em outras edições do Festival de Alegre.

"Já vim outras vezes, há muito tempo, antes de dar uma parada. Para mim é um grande prazer estar de volta em um evento que reúne muitos artistas tops", afirmou Wallace.

O Festival de Alegre teve o pontapé inicial nesta quinta-feira (8), com o Rock da Tarde e os primeiros shows, com Dávila Leal, João Gomes, Jota Quest, Gusttavo Lima e Pedro Maia. A programação segue na sexta (9) e sábado (10), com expectativa de aumento de público.

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