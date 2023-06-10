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Festival de Alegre: Artistas compartilham a emoção de tocar no Rock da Tarde

DJ Emir Neto e integrantes da banda CR5 frequentavam o evento em anos anteriores e agora comandam a música no esquenta para o Festival de Alegre
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 13:14

Uma banda que pretende atender a todos os gostos musicais. Essa é a missão da CR5, um grupo formado por seis universitários de Alegre selecionado como uma das atrações do tradicional Rock da Tarde, o "esquenta" oficial da festa. Neste sábado (10), a partir das 14h, são eles que comandam o som do palco principal, localizado na Rua Dr. Wandelery.
A expectativa é fazer o público vibrar ao som de "Mulher de Fases", do Raimundos, "Zóio de Lula", de Charlie Brown Jr., e "Californication", do Red Hot Chili Peppers, entre tantos outros sucessos do rock nacional e internacional. Em conversa com "HZ", o vocalista Xemus e o guitarrista Sávio disseram estar realizando um sonho. 
Em 2015, quando foi realizada a última edição do festival, e, consequentemente, o último Rock da Tarde, os amigos frequentavam a "resenha" e admiravam as bandas locais. Hoje, têm a oportunidade de subirem ao palco. (Confira o bate-papo no vídeo)
Estou realizando dois sonhos. Poder estar aqui ainda enquanto não me formo, participando de mais um evento do festival e, dessa vez, contratados para poder tocar no Rock da Tarde. Em julho, estou partindo de Alegre e a sensação é indescritível, afirmou Xemus.
Público curte segundo dia do Rock da Tarde, em Alegre
Público curte segundo dia do Rock da Tarde, em Alegre Crédito: Arthur Louzada

"EVENTO PRINCIPAL DO FESTIVAL"

DJ Emir Neto, que se apresentou na sexta (10) no palco eletrônico, é outro artista que frequentava o Rock da Tarde em edições anteriores. De 2012 a 2015, o agrônomo batia ponto no Festival de Alegre e se encantava com os artistas que subiam naquele palco. Segundo ele, o envolvimento do público com a "resenha" chegava a ser maior do que com os shows à noite.
DJ Emir Neto comemora apresentação no Rock da Tarde do Festival de Alegre
DJ Emir Neto comemora apresentação no Rock da Tarde do Festival de Alegre Crédito: Beatriz Heleodoro
"Diria que o Rock da Tarde é o principal evento do Festival. Muita gente sempre falou que os rocks ficavam melhor que o show à noite. Espero que neste ano também seja o principal (risos)", contou.
Era estilo um carnaval fora de época. As ruas ficavam lotadas. Naquela época, era carro de som e o pessoal das repúblicas colocando música na rua. Tinha muita gente, mais do que nos shows da noite. Muita gente vinha só para o Rock da Tarde, que é de graça

Veja como foi o segundo dia de Rock da Tarde, em Alegre

SERVIÇO

Ao todo, 20 artistas regionais e locais foram selecionados pela prefeitura para comandar a festa alternativa. Os grupos se apresentam em dois palcos: o principal, na Rua Dr. Wanderley, e o eletrônico, na Praça da Bandeira.
  • ROCK DA TARDE EM ALEGRE
  • QUANDO: 8, 9 e 10 de Junho
  • ONDE: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira
  • HORÁRIO: Das 14h às 19h

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO (10)

PALCO PRINCIPAL
  • 14h: CR5
  • 15h40: Gelo-nove
  • 17h20: Valentia
PALCO ELETRÔNICO
  • 14h: Manux
  • 15h: Kamal Beats
  • 16h: Mar
  • 17h30: Moozie
  • 19h: FIM

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