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  • Dennis DJ se reencontra com público do Festival de Alegre: "Estava louco para voltar"
Entrevista em vídeo

Dennis DJ se reencontra com público do Festival de Alegre: "Estava louco para voltar"

Artista conversou com "HZ" após subir ao palco no segundo dia do evento, nesta sexta (9), e relembrou o show de 2015, quando se apresentou na festa
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 17:00

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
2º dia do Festival de Alegre teve Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ (foto), Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais Crédito: Arthur Louzada
Dominando as paradas musicais com o hit "Tá Ok", Dennis DJ fez o público do Festival de Alegre cantar, pular e se divertir do início ao fim do show, nesta sexta (9). O artista, que encerrou a edição de 2015 do festival, se apresentou no segundo dia do evento, no Parque de Exposições da cidade.
Logo após a performance, Dennis conversou com "HZ" no camarim e compartilhou como foi subir ao mesmo palco oito anos depois.
Tenho sempre uma grande satisfação (de estar no Espírito Santo). Está sempre no meu coração. É um caso de amor com o Dennis, o Baile do Dennis, toda a história que tenho aqui no Estado. Estava louco para voltar
Confira o bate-papo abaixo:

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)

  • SÁBADO (9)
  • Samba MLK
  • Capital Inicial
  • Jorge e Mateus
  • Léo Santana 
  • Alok

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: de quinta (8) a sábado (10)
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre
  • Abertura dos portões: 19h
  • INGRESSOS: à venda no site Lebillet 
  • Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)

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