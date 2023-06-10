Dennis DJ se reencontra com público do Festival de Alegre: "Estava louco para voltar"

Dominando as paradas musicais com o hit "Tá Ok", Dennis DJ fez o público do Festival de Alegre cantar, pular e se divertir do início ao fim do show, nesta sexta (9). O artista, que encerrou a edição de 2015 do festival, se apresentou no segundo dia do evento, no Parque de Exposições da cidade.
Logo após a performance, Dennis conversou com "HZ" no camarim e compartilhou como foi subir ao mesmo palco oito anos depois.
Tenho sempre uma grande satisfação (de estar no Espírito Santo). Está sempre no meu coração. É um caso de amor com o Dennis, o Baile do Dennis, toda a história que tenho aqui no Estado. Estava louco para voltar
Confira o bate-papo abaixo:
PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)
- SÁBADO (9)
- Samba MLK
- Capital Inicial
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok
SERVIÇO
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: de quinta (8) a sábado (10)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- Abertura dos portões: 19h
- INGRESSOS: à venda no site Lebillet
- Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)