Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "Furacão" Sertanejo, Ana Castela fala sobre relação com o ES: "Recebo muito carinho"
Entrevista em vídeo

"Furacão" Sertanejo, Ana Castela fala sobre relação com o ES: "Recebo muito carinho"

Boiadeira foi a primeira atração nacional a subir no palco do Festival de Alegre no segundo dia do evento; artista conversou com "HZ" antes da apresentação, nesta sexta (9)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 16:41

Cantora mais tocada do Brasil, Ana Castela fez de Alegre seu quintal de casa. À vontade e fazendo questão de conversar com o público, a "boiadeira", como é conhecida pelos fãs, cantou muitos de seus sucessos, lembrou músicas antigas e chamou atenção pelo ânimo e bom humor.
Com apenas 19 anos, dominou o palco, como se fosse uma artista experiente. Antes de subir ao palco na noite de sexta (9), conversou com "HZ" sobre a carreira e o carinho que recebe dos fãs no Espírito Santo.
2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
Ana Castela brilhou na segunda noite do Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada
É muito bom quando vejo crianças com esse carinho por mim. Quando fazem isso, é porque gostam do estilo, do trabalho. Quero estar sempre levando o chapéu na cabeça. Se as crianças gostam de você, é porque você deu certo na sua carreira profissional
Ana Castela já esteve no ES antes, mas foi sua primeira experiência no Festival de Alegre. A festa continua neste sábado (10).

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)

  • SÁBADO (10)
  • Samba MLK
  • Capital Inicial
  • Jorge e Mateus
  • Léo Santana 
  • Alok

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: de quinta (8) a sábado (10)
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre
  • Abertura dos portões: 19h
  • INGRESSOS: à venda no site Lebillet 
  • Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)

LEIA MAIS SOBRE O FESTIVAL DE ALEGRE

Piseiro, funk e sofrência: Veja como foi o 1º dia do Festival de Alegre

No Festival de Alegre, Rogério Flausino celebra apresentação no ES: "Um prazer"

Capixaba de 12 anos realiza sonho de cantar com Gusttavo Lima no Festival de Alegre

Dos experientes aos "novinhos", público comemora volta do Festival de Alegre; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Cultura espírito santo ES Sul Música Festival de Alegre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES
Imagem de destaque
Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e ricas em proteínas para a sua semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados