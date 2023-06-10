"Furacão" Sertanejo, Ana Castela fala sobre relação com o ES: "Recebo muito carinho"

Cantora mais tocada do Brasil, Ana Castela fez de Alegre seu quintal de casa. À vontade e fazendo questão de conversar com o público, a "boiadeira", como é conhecida pelos fãs, cantou muitos de seus sucessos, lembrou músicas antigas e chamou atenção pelo ânimo e bom humor.
Com apenas 19 anos, dominou o palco, como se fosse uma artista experiente. Antes de subir ao palco na noite de sexta (9), conversou com "HZ" sobre a carreira e o carinho que recebe dos fãs no Espírito Santo.
É muito bom quando vejo crianças com esse carinho por mim. Quando fazem isso, é porque gostam do estilo, do trabalho. Quero estar sempre levando o chapéu na cabeça. Se as crianças gostam de você, é porque você deu certo na sua carreira profissional
Ana Castela já esteve no ES antes, mas foi sua primeira experiência no Festival de Alegre. A festa continua neste sábado (10).
PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)
- SÁBADO (10)
- Samba MLK
- Capital Inicial
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok
SERVIÇO
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: de quinta (8) a sábado (10)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- Abertura dos portões: 19h
- INGRESSOS: à venda no site Lebillet
- Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)