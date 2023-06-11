Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Trio de Pabllo Vittar bate em semáforo e leva público ao delírio na Parada LGBTQIA+
Susto

Trio de Pabllo Vittar bate em semáforo e leva público ao delírio na Parada LGBTQIA+

Drag queen foi um dos destaques da programação e cantou sequência hits no evento em São Paulo neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 18:22

Foi difícil prestar atenção em Pabllo Vittar para quem se aventurou a chegar perto de seu trio na Parada do Orgulho LGBTQIA+ deste domingo (11), em São Paulo
Pabllo Vittar durante show na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de 2022, em São Paulo
Pabllo Vittar durante show na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de 2022, em São Paulo Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Os olhares ficavam divididos entre a drag queen mais famosa do país e as mãos que passavam furtivamente pelo fecho de bolsas e os bolsos, em busca de celulares, inabaladas pelas altas torres que a polícia instalou ao longo do circuito.
Uma vez superado o susto da avenida Paulista, no entanto, o carro de Pabllo entrou numa Consolação menos abafada e com mais espaço para o público se divertir.
Não sem antes trombar num dos semáforos do cruzamento entre as duas vias. Ela continuou cantando, enquanto sua equipe jogava o farol para um canto e para o outro, até o enorme trio, enfim, passar.
Atração mais disputada desta e das paradas mais recentes, Pabllo emplacou um hit atrás do outro, levando o público ao delírio. Gays, lésbicas, bis, trans e quem mais estivesse contemplado na sigla LGBTQIA+ dançavam como se amanhã não fosse segunda-feira, num eterno Carnaval.
A sequência de hits não abriu muito espaço para discursos políticos, embora Pabllo tenha mandado alguns recados. "Orgulhem-se de quem vocês são", gritou, arrancando gritos igualmente altos do público.
Antes de sua entrada, Pepita e outras atrações do trio já haviam instado o público a bradar e aplaudir por mais políticas públicas para os LGBTQIA+, em sincronia com o tema desta edição do desfie, de alta voltagem política.
O público reagia em igual medida a canções como "Problema Seu" e "À Meia-Noite" e aos gritos políticos de antes.
Sem pausa para recuperar o fôlego, Pabllo e suas dançarinas entraram numa coreografia frenética que evocava a cena ballroom, dando uma amostra do que faz da drag queen um dos maiores ícones pop do Brasil de hoje.

Veja Também

Anitta revela motivo de briga com Pabllo Vittar

Noitada: turnê de Pabllo Vittar é confirmada no ES em julho

'Escrever nova história', diz Pabllo Vittar antes de show na posse de Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos LGBTQIA+ Pabllo Vittar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES
Imagem de destaque
Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e ricas em proteínas para a sua semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados