'Escrever nova história', diz Pabllo Vittar antes de show na posse de Lula

Pabllo Vittar fará show em Brasília Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Atração musical da posse de Lula, Pabllo Vittar usou o Instagram na manhã deste domingo (1º) para falar sobre a expectativa de cantar após a cerimônia que marcará o retorno de Lula ao posto de presidente da República.

"Vamos escrever uma nova história... Juntas", escreveu a artista. Ela ainda compartilhou uma ilustração na qual aparece de terno vermelho e uma estrela no peito.

Os principais shows da festa da posse começam às 18h30 - depois da cerimônia solene. São dois palcos lado a lado perto da praça dos Três Poderes, em Brasília. Pabllo sobe ao palco Gal Costa às 2h10 e convida Lukinhas e Urias para participações especiais.

Segundo o Gabinete de Transição, esses artistas não vão receber cachê para participar da posse. Eles se revezarão em dois palcos batizados com os nomes das cantoras Elza Soares e Gal Costa.