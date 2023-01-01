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Festa da Posse

'Escrever nova história', diz Pabllo Vittar antes de show na posse de Lula

Atração musical da posse de Lula, a drag queen Pabllo Vittar usou o Instagram na manhã deste domingo (1°) para falar sobre a expectativa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 15:16

Pabllo Vittar se apresenta com Anitta
Pabllo Vittar fará show em Brasília Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Atração musical da posse de Lula, Pabllo Vittar usou o Instagram na manhã deste domingo (1º) para falar sobre a expectativa de cantar após a cerimônia que marcará o retorno de Lula ao posto de presidente da República.
"Vamos escrever uma nova história... Juntas", escreveu a artista. Ela ainda compartilhou uma ilustração na qual aparece de terno vermelho e uma estrela no peito.
Os principais shows da festa da posse começam às 18h30 - depois da cerimônia solene. São dois palcos lado a lado perto da praça dos Três Poderes, em Brasília. Pabllo sobe ao palco Gal Costa às 2h10 e convida Lukinhas e Urias para participações especiais.
Segundo o Gabinete de Transição, esses artistas não vão receber cachê para participar da posse. Eles se revezarão em dois palcos batizados com os nomes das cantoras Elza Soares e Gal Costa.
É uma homenagem às cantoras, que morreram em janeiro e em novembro deste ano, respectivamente.

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