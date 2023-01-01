Bianca Andrade e Gabi Prado brigam durante festa de Ano-Novo

Bianca Andrade (a Boca Rosa) inaugura escritório em São Paulo Crédito: Gabriel Bertoncel/Divulgação

As influenciadoras Bianca Andrade e Gabi Prado foram flagradas supostamente aos tapas durante a festa da Amoré, em Maracaípe, em Pernambuco, na madrugada deste sábado (31). O vídeo da briga, não é nítido e não é possível ver Bianca e Gabi no meio da confusão, viralizou entre os perfis de fofoca no Instagram.

Segundo internautas, Boca Rosa teria ido para cima de Gabi e teria sido contida por amigos.

🚨BRIGA: Boca Rosa e Gabi Prado foram flagradas trocando tapas durante festa de Réveillon no litoral de Pernambuco.pic.twitter.com/pzaD6EzGMP — Central Reality (@centralreality) December 31, 2022

Neste domingo, Gabi Prado confirmou que as duas discutiram, mas negou que elas se agrediram fisicamente. "Ninguém tocou em ninguém", afirmou.

Em relato no Instagram, ela comentou: "A internet tá ruim aqui onde eu tô! Queria postar vídeo, mas não consigo! Vamos lá...O motivo foi porque uma vez eu postei que shippava ela e Caon [Daniel Caon], já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá na frente de todo mundo! Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão", iniciou Gabi.

Gabi detalhou como o desentendimento começou. "Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu, começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, para me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merd*, uma fracassada! Na hora, não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela", disse.