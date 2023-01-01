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Tapas

Bianca Andrade e Gabi Prado brigam durante festa de Ano-Novo

As influenciadoras foram flagradas supostamente aos tapas durante a festa em Pernambuco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 15:06

Bianca Andrade (a Boca Rosa) inaugura escritório em São Paulo
Bianca Andrade (a Boca Rosa) inaugura escritório em São Paulo Crédito: Gabriel Bertoncel/Divulgação
As influenciadoras Bianca Andrade e Gabi Prado foram flagradas supostamente aos tapas durante a festa da Amoré, em Maracaípe, em Pernambuco, na madrugada deste sábado (31). O vídeo da briga, não é nítido e não é possível ver Bianca e Gabi no meio da confusão, viralizou entre os perfis de fofoca no Instagram. 
Segundo internautas, Boca Rosa teria ido para cima de Gabi e teria sido contida por amigos.
Neste domingo, Gabi Prado confirmou que as duas discutiram, mas negou que elas se agrediram fisicamente. "Ninguém tocou em ninguém", afirmou.
Em relato no Instagram, ela comentou: "A internet tá ruim aqui onde eu tô! Queria postar vídeo, mas não consigo! Vamos lá...O motivo foi porque uma vez eu postei que shippava ela e Caon [Daniel Caon], já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá na frente de todo mundo! Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão", iniciou Gabi.
Gabi detalhou como o desentendimento começou. "Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu, começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, para me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merd*, uma fracassada! Na hora, não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela", disse.
"Mas gente, depois eu fiquei tão nervosa e fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo, mas ninguém tocou em ninguém, não teve porrad* como estão falando. As minhas amigas (que fizeram reality) se sentiram ofendidas também e foram perguntar para ela o porquê dela estar fazendo aquilo, e mais uma vez ela bateu no peito para dizer que ela era a Boca Rosa e quem era eu?", relembrou Gabi.

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