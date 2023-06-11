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Diva pop

Família acredita que Britney Spears esteja dependente de metanfetamina e cantora rebate

‘Fico triste porque tentei tanto tornar as coisas boas para você e nunca foi suficientemente bom’, declara cantora ao filho mais velho, Sean Preston, que deu entrevista a jornal britânico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 18:13

Britney Spears veio a público neste domingo, 11, por meio das redes sociais, rebater as acusações da família, que afirma acreditar que a cantora está dependente de metanfetamina. Ao jornal britânico Daily Mail, eles disseram ainda temer que a artista tenha o mesmo destino trágico de Amy Winehouse, que morreu vítima de overdose aos 27 anos, em julho de 2011.
Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer
Britney Spears foi acusada pela família de ser dependente em metanfetamina Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
À publicação, o filho mais velho de Britney, Sean Preston, de 17 anos, declarou que deseja apenas que ela os escute: "Só queremos que ela nos escute. Espero que ela nos ouça antes que seja tarde demais".
Ex-marido da cantora e pai de Sean e Jayden, de 16, Kevin Federline também deu uma declaração ao jornal. "Temo que ela esteja viciada em metanfetamina. Tenho rezado para que isso venha a público e ela consiga sair dessa. É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos, falou Federline. Em outro trecho da entrevista, o ex-bailarino afirmou: "A Britney pode morrer como a Amy Winehouse".
Ainda de acordo com o Daily Mail, os filhos da cantora têm recusado ir à casa da mãe após verem ela receber drogas em domicílio durante uma visita recente.
O diário inglês também conversou com Jamie Spears, pai de Britney. "Compare o bem-estar dela naquela época e atualmente", destacou ele, que foi responsável pela administração da vida pessoal e profissional da artista durante 13 anos.
A tutela foi imposta pelas autoridades do Estados Unidos após uma série de surtos da cantora no fim dos anos 2000. Em 2021, a tutela acabou sendo revogada.
Diante da repercussão da matéria, Britney Spears veio a público e se manifestou contra às declarações da família. No Instagram, ela disse: "O fato de as pessoas estarem alegando coisas que não são de verdade é tão triste... porque não faz qualquer sentido para mim".
"Fico triste porque tentei tanto tornar as coisas boas para você e nunca foi suficientemente bom. Então vocês vão nas minhas costas e falam sobre mim... me parte o coração. Essas notícias são tão baixas... Sempre senti que as notícias me intimidam... Espero que nem o Kevin e nem o Preston tenham falado qualquer dessas coisas.", disse a cantora.

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