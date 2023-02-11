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Britney Spears ameaça deixar rede social novamente

A cantora reativou sua conta no Instagram recentemente e segue desabafando em suas publicações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 13:26

Show da cantora americana Britney Spears, na Arena Anhembi, em São Paulo., em 2011
Show da cantora americana Britney Spears, na Arena Anhembi, em São Paulo., em 2011 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Britney Spears fez um novo desabafo em seu Instagram nesta sexta-feira, 10, relembrando a tutela do pai e ameaçando deixar novamente a rede social. Vale lembrar que a cantora reativou recentemente o seu perfil, após fazer uma publicação negando colapso.
Desta vez, a princesa do pop compartilhou uma imagem com a seguinte frase: "Um estado de gratidão o levará a uma frequência mais alta". Na legenda, ela rebateu algumas polêmicas sobre si: "me dá nojo que seja até legal as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri mas tem um momento que chega".
O conteúdo de Britney na rede social tem repercutido. Por isso, ela ameaçou: "provavelmente vou ter que parar de postar no Instagram, porque apesar de gostar de fazer isso, obviamente tem muita gente que não me quer bem! Sinceramente, não estou nem um pouco surpresa... Mais uma vez, fazendo o melhor que posso".
Por fim, a artista relembrou a polêmica tutela de seu pai, destacando a liberdade há um ano. "Não, gente, não é 2007 é 2023 e estou fazendo minha primeira lasanha caseira em casa! Finalmente coloquei minha lareira para funcionar na minha sala! Como meu marido diz melhor: não acredite em tudo que você lê! Todo aquele amor de volta para você", escreveu.
Para evitar opiniões alheias, Britney bloqueou os comentários de sua publicação.

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