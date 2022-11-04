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Britney Spears revela que não podia tomar café na tutela: 'Tratamento de escravo'

Quase um ano após o fim da tutoria controlada pelo seu pai, Jamie Spears, cantora relembra situações na qual era submetida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 15:18

Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer
Britney Spears  Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
Britney Spears voltou a falar sobre o período em que esteve sob a tutela pessoal e financeira de seu pai, Jamie Spears, e fez novas revelações da época. Com uma publicação no Instagram na quinta-feira, 3, a cantora relembrou de uma vez que fora proibida de ir a um spa com seus amigos. Segundo ela, o tutor teria medo que ela tomasse café no local.
A artista também disse que, pela primeira vez, conseguiu pegar dinheiro em um caixa eletrônico. "Devo dizer como é não fazer mais parte do programa de tratamento de escravos e como isso mudou minha vida! Adivinha? Agora também posso ir a Spas!", começou Britney.
A cantora revelou que sair da tutela a tornou "uma pessoa igual as outras". "Eu posso tomar café e estou tão feliz! De qualquer forma, eu só queria te dar um lindo, especial e feliz vai se f****", disse Britney.
A artista recebeu comentários de apoio no post. "Fala tudo", disse um. "Rainha da verdade", falou outro. Porém, ainda teve quem desconfiasse da origem da foto. "Só eu que acho que não é a Britney escrevendo isso?", pontuou um seguidor.
A dona do hit Baby One More Time costuma falar muito sobre o período da tutela por meio de publicações no Instagram. Ela, inclusive, diz sentir que seu pai tentava matá-la após ser enviada para um hospital psiquiátrico. "A coisa toda não fazia sentido", pontuou.
Britney também já contou que sua mãe, Lynne Spears, a agredira há cerca de 15 anos, quando ela ficou fora até tarde com Lindsay Lohan e Paris Hilton. Atualmente, ela disse estar afastada de sua família.

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