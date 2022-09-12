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'Rezo para que queimem no inferno', diz Britney Spears sobre os pais

‘Meu pai estava querendo me matar’, disse a cantora nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 13:35

Britney Spears chega aos 40 anos
Britney Spears chega aos 40 anos Crédito: Reuters/Folhapress
Britney Spears compartilhou um desabafo sobre a relação que tinha com seus pais, em um áudio no Instagram neste domingo, 11. Na publicação, a cantora diz que "reza para que eles queimem no inferno".
"É extremamente difícil para mim aceitar o fato de que minha família fez isso comigo. Para minha mãe e meu pai que se sentaram e esconderam café de mim em casa para eu acordar e me sentir morta e assustada, vou dizer em voz alta e orgulhosa: rezo para que vocês dois queimem no inferno", disparou.
No áudio, ela lembra quando era criança e teve um cisto no seio. Seus pais fizeram com que ela fizesse um tratamento como se fosse câncer, mas não era. Na visão de Spears, eles "estavam apenas sendo malvados" e ela sentiu "que meu pai estava tentando me matar".
Em outro áudio, Britney reclama de como os filhos têm se comportado com ela. Recentemente, Federline disse em entrevista que os meninos Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, se envergonhavam das coisas que ela postava no Instagram.
Ela ainda compartilhou que foi bloqueada pelos filhos e admitiu que deveria ter se valorizado mais na relação com os dois. "Eu dei tanta atenção a vocês que era patético".

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