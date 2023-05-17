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Britney Spears está há mais de um ano sem ver os filhos, diz site

De acordo com fonte do site ‘Page Six’, a cantora teria visto Sean Preston, 17, e Jayden, 16, pela última vez no início de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 08:46

Britney Spears na arena Anhembi em São Paulo, em 2011
Britney Spears na arena Anhembi em São Paulo, em 2011 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A relação entre Britney Spears e os filhos vive momentos de tensão. De acordo com o site Page Six, a cantora não vê Sean Preston, de 17 anos, e Jayden, de 16, há mais de um ano.
A informação foi inicialmente revelada no documentário TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, algo como "TMZ investiga: Britney Spears: O preço da liberdade", que o tabloide produziu sobre a artista.
"No final do verão [de 2022], as tensões ficaram tão ruins que os meninos nem respondiam às mensagens dela. E ela ficou furiosa", alegou a produtora Katie Hayes no filme.
Agora, uma fonte afirma ao Page Six que a última vez que Britney viu os filhos pessoalmente foi no início de 2022, antes do casamento dela com o modelo Sam Asghari.
Os filhos não compareceram à cerimônia e, desde então, o relacionamento entre eles está estremecido. Em agosto de 2022, Kevin Federline, pai dos meninos e ex-marido de Britney, disse ao jornal Daily Mail que Sean e Jayden não queriam ver a cantora.
Nos meses seguintes, os irmãos criticaram publicamente a mãe. Jayden chegou a dizer que levaria "muito tempo e esforço" para reparar a relação entre mãe e filhos. Na época, Britney publicou uma carta aberta no Instagram em resposta.
De acordo com o Page Six, a artista e os filhos estariam tentando retomar a relação aos poucos. Charles Latibeaudiere, repórter do TMZ, afirmou que os três voltaram a trocar mensagens de texto recentemente.
Vale pontuar que o documentário produzido pelo TMZ foi criticado por Sam Asghari, marido de Britney. "Eu acho absolutamente nojento para as pessoas que estavam na vida dela quando ela não tinha voz, eles foram e contaram a história dela como se fosse deles", disse em uma publicação no Instagram no sábado, 13, em referência à tutela vivida pela cantora.
"De repente - depois de 15 anos, quando ela está livre depois de todos aquele 'gaslighting', todas aquelas coisas que aconteceram - agora vocês vão colocá-la sob um microscópio e contar sua história?", concluiu.

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