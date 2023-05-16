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Dia das mães

Andresa Urach revê filho após perder a guarda da criança para o ex-marido

Acompanhada do filho mais velho, modelo foi visitar o caçula na casa do pai para comemorar o seu Dia das Mães
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 15:37

Andressa Urach compartilha primeiro registro ao lado dos filhos Arthur e Leon
Andressa Urach compartilha primeiro registro ao lado dos filhos Arthur e Leon Crédito: Instagram/@andressaurachoficial
Andressa Urach teve a felicidade de comemorar o Dia das Mães com os dois filhos, no sábado (13). Acompanhada do primogênito, Arthur (17), ela foi visitar o caçula Leon, de 1 ano e três meses, na casa do ex-marido Thiago Lopes, que detém a guarda do pequeno. Em seu canal do YouTube, a modelo compartilhou que este foi o "melhor presente de Dia das Mães" que ela poderia ter recebido.
No dia oficial, domingo (14), Andressa comemorou com o filho mais velho e a mãe em um almoço, em Porto Alegre. No vídeo, abraçada em Arthur, ela comenta: "Só faltou o Leonzinho mas, quem sabe, em breve ele está aqui com a gente". Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto do primeiro encontro dos irmãos e emocionou os seguidores.
"Que emoção ver vocês juntinhos, irmão, mãe, filhos", comentou uma internauta. "Que família linda! É tão bom vê-los felizes depois de tudo", compartilhou outro seguidor. 

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