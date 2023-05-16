Andresa Urach revê filho após perder a guarda da criança para o ex-marido

Andressa Urach compartilha primeiro registro ao lado dos filhos Arthur e Leon Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach teve a felicidade de comemorar o Dia das Mães com os dois filhos, no sábado (13). Acompanhada do primogênito, Arthur (17), ela foi visitar o caçula Leon, de 1 ano e três meses, na casa do ex-marido Thiago Lopes, que detém a guarda do pequeno. Em seu canal do YouTube, a modelo compartilhou que este foi o "melhor presente de Dia das Mães" que ela poderia ter recebido.

No dia oficial, domingo (14), Andressa comemorou com o filho mais velho e a mãe em um almoço, em Porto Alegre. No vídeo, abraçada em Arthur, ela comenta: "Só faltou o Leonzinho mas, quem sabe, em breve ele está aqui com a gente". Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto do primeiro encontro dos irmãos e emocionou os seguidores.