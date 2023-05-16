Atua ou surta: capixaba disputa permanência em reality de atores no YouTube

Raiza Noah participa de reality de atores "Atua ou Surta" Crédito: Divulgação Atua ou Surta | @leonardobenaciproducoes

Representando o Espírito Santo, uma atriz de Vila Velha resolveu mostrar todo o talento para atuação em um reality de atores na internet. Na corrida pelo prêmio de R$ 10 mil, Raiza Noah divide o palco com outros nove artistas no programa "Atua ou Surta", no ar pelo canal Dia Estúdio, no Youtube. Na próxima quarta (17), será exibido o terceiro episódio inédito, em que a capixaba vai disputar a permanência na competição.

Na dinâmica do reality show, os artistas precisam mostrar as habilidades atuando nas mais diversas provas: de musicais a cenas clichês de novela, passando por improvisos e dramas. Ao final de cada programa, um ator é eleito como destaque e um deixa a competição. No primeiro episódio, a "companhia" de Raiza acabou perdendo o desafio, o que colocou a canela-verde na zona de risco do segundo programa.

Em conversa com "HZ", Raiza contou que não se imaginava em um reality e que ficou sabendo das inscrições para participar do programa por um grupo de amigos.

"A própria chamada do reality foi convocando artistas versáteis, que escrevem, produzem... E essa já é minha fama na praça. Desde que eu comecei a me formar como atriz, sempre fui muito focada. Em todos os meus projetos, eu meti a cara. Meus amigos identificaram que era uma característica minha e me indicaram", contou.

CARREIRA

Sem spoiler do seu futuro na competição, Raiza compartilha que a maior lição que está aprendendo com a competição é a de levar a vida com mais leveza. "Estou passando a ver as coisas com leveza. Quando eu fico muito focada no que eu quero, eu paro de me ouvir e, às vezes, paro de ouvir o outro também. Eu sinto que que a vida já vinha tentando me falar isso de muitas maneiras", compartilhou.

Natural de Vila Velha, a capixaba começou sua caminhada artística na dança, mas foi pelo cinema que ela se apaixonou de primeira. Aos 17 anos, partiu rumo ao Rio de Janeiro para cursar Cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF). No meio da formação, ainda em conclusão, obteve o registro de atriz e começou a se encantar pelo mundo da interpretação.

Aos 29 anos, Raiza também é roteirista e comediante. De suas experiências nas telinhas, já participou de produções da TV Globo, como "Malhação - Seu lugar no mundo" (2015), Rock Story (2016), Haja Coração (2016), "Segundo Sol" (2018) e "Todas as Flores" (2023), e séries da Prime Video, como "Dom" (2021) e "A Eleita" (2022).

Eu sempre senti uma necessidade muito grande de me expressar. Eu precisava fazer alguma coisa diferente. A arte é a forma mais eficaz de chegar nas pessoas, de fazer as pessoas terem novas experiências.

INSPIRADA A PRODUZIR MAIS

Mesmo com o medo de exposição na internet, Raiza diz ter topado a experiência e entendido um pouco mais de como ela é dentro e fora de cena. "Eu realmente achei que não me envolveria emocionalmente. Achei que eu ia utilizar aquela plataforma para divulgar meu trabalho e pronto, mas não é assim. Eu acho que o maior ganho de qualquer reality deve ser esse grande mergulho em você mesmo. Eu tinha uma resistência com as redes sociais antes de fazer esse trabalho. Hoje eu vejo que era mais medo de me expor", disse.

Neste momento, a capixaba, mesmo na berlinda, está animada com sua participação no programa. Inclusive, o reality trouxe inspiração para Raiza, que promete alimentar mais o seu canal no YouTube, continuar em projetos atuando e finalizar a graduação para ser produtora audiovisual.

"É um misto de emoções. Eu estou muito eufórica, muito satisfeita, muito feliz. Deu um gás no meu ofício a participação nesse reality. Ao mesmo tempo, tem sempre um medo do que está por vir, dos comentários. Mas está sendo bom olhar de frente para esse medo, de estourar minha bolha, de conseguir um alcance maior. Estou vendo de frente que a única coisa que impede o meu progresso sou eu mesma", dividiu.