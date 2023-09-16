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Capixaba Jheny Santucci está grávida de Arthur Aguiar

Empresária mostrou a barriga nas redes sociais após o ator compartilhar um post, em parceria com uma marca, revelando a gravidez de Jhenny
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 15:30

Jheny Santucci e Arthur Aguiar esperam um bebê
Jheny Santucci e Arthur Aguiar esperam um bebê Crédito: Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar vai ser pai pela segunda vez. O ex-BBB revelou nesta sexta-feira, 15, em suas redes sociais que a namorada, a capixaba Jheny Santucci, está grávida.
"Foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar. Nosso bebê já está com 20 semanas! A gente está MUITO FELIZ em saber que já, já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços", postou ele no Instagram.
De acordo com o Extra, o cantor e a empresária de 23 anos estão juntos desde junho deste ano. Ela e Arthur levam um namoro bem discreto e não costumam publicar fotos juntos.
No Instagram, a capixaba repostou nos stories o post de Arthur. Ainda nos stories seguintes, a empresária compartilhou fotos da barriga. "Gente, vocês estavam perguntando onde estava a minha barriga, mas é que nesta semana disparou de crescer. Olha, já está grandinha", disse ela, mostrando a silhueta no vídeo.
"Gente, estou grávida mesmo! Agora que começa a cair a ficha real, sabe, quando a gente começa a ver a barriga, que loucura", disse ela em outro vídeo.
Arthur já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi. Eles oficializaram o término em outubro de 2022 e, em julho deste ano, a Justiça de São Paulo anulou o casamento da coach com o ex-BBB.
*Com informações do Estadão

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