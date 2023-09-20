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"Visitei o inferno", diz Michelle Loreto sobre início da gravidez

Apresentadora do quadro ‘Bem-Estar’ fez vídeos em que fala sobre desafios e sentimentos no primeiro trimeste da gestação; ela ainda contou ter feito teste de gravidez no banheiro da academia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 11:16

Michelle Loreto anunciou a gravidez em junho
Michelle Loreto anunciou a gravidez em junho Crédito: Instagram/@michelleloretoap
A jornalista Michelle Loreto, apresentadora do quadro Bem-Estar, da Rede Globo, fez um relato sobre os desafios que enfrentou durante o início da gravidez. Ela compartilhou dois vídeos no Instagram sobre o primeiro trimestre da gestação nesta quarta-feira, 20. A apresentadora disse que pretende fazer um "Diário de Gravidez" na rede social para contar sobre o período.
"Parece um pouco forte, mas eu falo que, nesse primeiro trimestre, eu visitei o inferno. Foi muito, muito, muito difícil para mim", comentou a jornalista no início da publicação. Ela relatou ter descoberto a gravidez após notar um aumento nos seios antes mesmo do atraso de sua menstruação.
Michelle afirmou ter comprado o teste "tendo certeza de que ia dar negativo" e escolheu realizá-lo no banheiro da academia. "Estava 'tranquilona', quase jogando o teste fora. Quando eu fui ver, era positivo", disse.
A jornalista comentou sobre os sintomas que sentiu durante o início da gestação, que incluíram dor nos seios e enjoo. Ela contou que, desde 2018, tomava remédios para tratar ansiedade e depressão, mas teve que tentar interromper o uso, o que tornou o período ainda mais difícil.
"Eu não me adaptei. Conversando com meu médico psiquiatra, a gente decidiu por uma medicação segura para a bebê", relatou a apresentadora, que disse que, à época, teve que tirar uma licença médica de 15 dias. Quando voltou ao trabalho, Michelle foi diagnosticada com Covid-19 com nove semanas de gravidez.
"Esse primeiro trimestre foi marcado por coisas típicas da gravidez e atípicas, de pensar como ia ser a vida dali para frente e começar a ver o corpo mudar", disse. "Tudo foi mudando e eu fui tentando me equilibrar."
A jornalista anunciou a gestação em junho. Michelle namora Alexandre Mattoso, diretor do programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta. Assista ao relato de Michelle Loreto sobre o primeiro trimestre de gravidez:

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