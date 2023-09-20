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Talento

America’s Got Talent: Confira como foi a apresentação do brasileiro Gabriel Henrique; veja vídeo

Brasileiro compete por uma vaga para a final do reality norte-americano; resultado será divulgado no próximo episódio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 10:58

Brasileiro Gabriel Henrique novamente foi elogiado por sua performance no America’s Got Talent
Brasileiro Gabriel Henrique novamente foi elogiado por sua performance no America’s Got Talent Crédito: Reprodução
Depois de conquistar o golden buzzer e garantir sua vaga direta na semifinal, o brasileiro Gabriel Henrique subiu mais uma vez no palco America’s Got Talent na noite desta terça-feira, 19.
O cantor, conhecido por sua voz de tenor e flexibilidade vocal rara, apresentou Something Beautiful, de Jacob Banks, canção escolhida pela produção do programa, e ganhou elogios dos jurados.
"Eu não tenho nem o que falar, você foi perfeição. Gabriel, você é uma estrela!", disse Sofia Vergara. "Acredito que você possa ter conquistado a sua vaga para a final", elogio Simon.
O resultado sobre quem segue para a próxima fase da competição será divulgado no próximo episódio do reality, quarta-feira, 20. Enquanto isso, o público tem a chance de deixar o seu voto no site do programa e eleger quem deve conquistar o prêmio de quase R$ 5 milhões.
Gabriel, que focou sua preparação no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras em inglês, mostrou-se confiante e grato por sua jornada no programa. "Independentemente do resultado, já sou um vencedor. Ganhar um golden buzzer é algo surreal", afirmou o músico, em entrevista antes da semifinal.

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