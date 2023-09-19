Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pegação

Capixaba Manoel Rafaski participa do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip

Reality gravado na Colômbia estreia em 19 de outubro no Paramount + e MTV. Rafaski, anteriormente, participou do "BBB 17", onde viveu um affair com Vivian Amorim
Gustavo Cheluje

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 18:33

Manoel Rafaski foi confirmado como um dos participantes do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP Crédito: Fagner Soares para o Instagram @manoelrafaski
E tem capixaba no apimentado reality De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip, que estreia em 19 de outubro no Paramount+ e MTV. Manoel Rafaski, que participou ao lado do irmão gêmeo Antônio do "BBB 17", está no cast do programa, gravado na Colômbia.
A nova temporada ainda contará com uma "chuva de ex", como ex-Fazenda, ex-participantes de Casamentos às Cegas Brasil, ex-Power Couple, e ex-De Férias com o Ex.
O elenco principal será formado ainda por Aline Mineiro, Brenda Paixão, Davi Kneip, Fernando Escarião, Isis Oliveira, João Vitor, Kathy Maravilha, Lucas Vrau, Markinhos, Tainá Felipe e Will Domiêncio.
A dinâmica é praticamente a mesma da série De Férias com o Ex. A galera curte as férias em um lugar paradisíaco e, a qualquer momento, a diversão "azeda" com a chegada, às vezes indesejada, de alguém do passado. Espere barraco, pegação, chororô, música e, claro, muita festa. 
A MTV divulgou nesta terça (19) um teaser revelando os participantes. Só para constatar, Manoel é bom quando o assunto é paquera. Quando participou do "Big Brother Brasil" chegou a engatar um romance com Vivian Amorim, mas a relação acabou não dando certo. 

Tópicos Relacionados

BBB Reality show Mtv
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados