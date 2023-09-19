Capixaba Manoel Rafaski participa do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip

E tem capixaba no apimentado reality De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip, que estreia em 19 de outubro no Paramount+ e MTV. Manoel Rafaski, que participou ao lado do irmão gêmeo Antônio do "BBB 17", está no cast do programa, gravado na Colômbia.
A nova temporada ainda contará com uma "chuva de ex", como ex-Fazenda, ex-participantes de Casamentos às Cegas Brasil, ex-Power Couple, e ex-De Férias com o Ex.
O elenco principal será formado ainda por Aline Mineiro, Brenda Paixão, Davi Kneip, Fernando Escarião, Isis Oliveira, João Vitor, Kathy Maravilha, Lucas Vrau, Markinhos, Tainá Felipe e Will Domiêncio.
A dinâmica é praticamente a mesma da série De Férias com o Ex. A galera curte as férias em um lugar paradisíaco e, a qualquer momento, a diversão "azeda" com a chegada, às vezes indesejada, de alguém do passado. Espere barraco, pegação, chororô, música e, claro, muita festa.
A MTV divulgou nesta terça (19) um teaser revelando os participantes. Só para constatar, Manoel é bom quando o assunto é paquera. Quando participou do "Big Brother Brasil" chegou a engatar um romance com Vivian Amorim, mas a relação acabou não dando certo.