"Ilhados com a Sogra": novo reality da Netflix terá capixabas no elenco

Quem você escolheria como companhia se tivesse que ficar isolado em uma ilha deserta durante trinta dias? Você pode até pensar no parceiro, na melhor amiga, no irmão, na prima... mas, que tal a sogra? É essa a aventura que seis casais vão encarar no mais novo reality da Netflix.
Entre os selecionados da primeira temporada, o elenco conta com três representantes do Espírito Santo: os capixabas Taninha e Francine Nery e Rodrigo Cardoso. Juntos, sogra, filha e genro formam a família Nery - representada pela cor azul - e disputam o prêmio de R$ 500 mil.
Com apresentação de Fernanda Souza, a primeira temporada de “Ilhados com a Sogra” está prevista para ser lançada na plataforma de streaming no dia 9 de outubro. A segunda parte estreia no dia 16 do mesmo mês. Ricardo Perez, Sarah Rodrigues e Vivian Alano são os responsáveis pela direção.
PROTAGONISTA
Aos 66 anos, a síndica Taninha Nery encarou uma aventura que nunca passou por sua cabeça: participar de um reality show. Acostumada com a fama só quando o assunto era assessorar seu filho Fred, vocalista da banda Macucos, a capixaba contou ao HZ que acabou aceitando o convite porque acreditava que o foco seria sua filha Francine.
Foi só quando as gravações começaram que a família descobriu que a grande estrela seria ela: a sogra. "Nós fomos para o programa achando que ficaríamos com os nossos filhos mas, no final, acabamos ficando isolados com os nossos genros e noras. Eu não imaginava que, no enredo da história, eu seria a protagonista", disse.
Em conversa com HZ, Taninha disse que não pode dar nenhum spoiler mas conseguiu resumir tudo o que viveu nos 30 dias isolada em uma só palavra: inexplicável. A parte mais difícil, para ela, foi lidar com a saudade da família.
"O que mais me sufocou nessa experiência foi a saudade, nunca fiquei mais de 30 dias sem meu marido ou meus filhos, sem telefone. Isso foi o mais pesado. Na experiência, teve muito perrengue, muito entretenimento. Cada um tem sua convivência com o genro e a nora, cada família é diferente”, disse.
SOGRONA
Além de ter Rodrigo Cardoso como genro, Taninha também é nora da cantora capixaba Bella Mattar. Questionada se corresponde aos achismos de que toda sogra é difícil de lidar, a síndica diz que sempre buscou tratar os agregados com amor.
“Na minha concepção, eu nasci para servir. Eu sou uma pessoa que eu sirvo muito, tanto que eu sou síndica de duas torres (risos). Minha mãe também era assim. Sou uma pessoa do amor. Quando você põe o amor à frente de tudo, você consegue passar por todas as barreiras porque é o amor que vence. Eu não sou aquela pessoa pessimista, negativa. Eu estou sempre querendo que tudo dê certo”, compartilhou.
Finalizando a conversa com HZ, Taninha reforçou que não pode detalhar sua participação mas contou que, mesmo diante do desafio da convivência intensa, buscou ser quem é no dia a dia com o genro e a nora. Segundo ela, no programa será possível assistir a diferentes tipos de sogra - a chata, a boazinha, a implicante, a gente boa, a ciumenta -, o que vai fazer o público se identificar e se emocionar.
"O que eu posso adiantar é que vocês vão ficar muito felizes. Vão rir, vão chorar muito também porque é emocionante. É um programa de superação”, encerrou.