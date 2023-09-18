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Intimidade

Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show no festival Coala; veja vídeo

Artistas trocaram beijos ao cantar "Mesmo Que Seja Eu", música de Erasmo Carlos regravada por Marina nos anos 1980
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 11:17

O Coala Festival, que aconteceu no último fim de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo, propôs diversos encontros entre artistas no palco. Entre eles, uma das atrações foi o show conjunto das cariocas Marina Lima e Fernanda Abreu, no último domingo, 17.
Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show no festival Coala
Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show no festival Coala Crédito: Reprodução X
As artistas fizeram um show potente, cantando sucessos de ambas as cantoras. Além disso, em dado momento, Marina e Fernanda se beijaram no palco.
A cena se deu durante Mesmo Que Seja Eu, canção originalmente lançada por Erasmo Carlos. Em famosa regravação de Marina Lima, feita em 1984, a letra ganhou novos significados. Essa brincadeira reapareceu no palco do festival, com o encontro das cantoras.
"Você precisa de um homem pra chamar de seu", cantaram Marina e Fernanda, trocando carícias. "Mesmo que seja eu".

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