Déa Lúcia se emociona com homenagem de netos e Thales Bretas no Domingão; veja vídeos

Déa Lúcia cantou com Moacyr Franco durante homenagem de aniversário no 'Domingão com Huck' Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Déa Lúcia, conhecida carinhosamente como Dona Déa, completou 76 anos neste domingo, 17, e recebeu uma comemoração especial no Domingão com Huck, programa da Rede Globo apresentado por Luciano Huck. Déa foi homenageada pela família e por amigos e, dentre eles, estavam Thales Bretas e os netos, Romeu e Gael.

Os três gravaram um vídeo em que apareceram vestidos de super-heróis e emocionaram a mãe de Paulo Gustavo. "Viemos de super-herói dar um super recado para você", iniciou Thales. "Beijo, te amo, parabéns e muitos anos de vida", completaram os netos.

Eu não tô chorando, você é que tá 🥹🥹🥹 #Domingão pic.twitter.com/ujx7h7ZUtB — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 17, 2023

Outros amigos, como Tony Ramos e Heloísa Périssé, também gravaram recados para Dona Déa. O programa recebeu a participação de convidados especiais e de membros da família da atriz.

Déa reencontrou sua primeira professora, Maria Rizkalla, e cantou com o cantor Moacyr Franco. Na hora do Parabéns pra Você, amigos da artista e a filha, Ju Amaral, levaram um bolo para o programa enquanto Déa era aplaudida pela plateia.

Veja registros da homenagem do Domingão para Déa Lúcia:

Que momento, senhoras e senhores! Moacyr Franco no #Domingão 🫶 pic.twitter.com/l1QMgpf6Uq — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 17, 2023

E existe jeito melhor de finalizar o #Domingão de hoje? Obrigada, Moacyr Franco 💙 pic.twitter.com/7VGaBui4iF — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 17, 2023