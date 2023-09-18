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Déa Lúcia se emociona com homenagem de netos e Thales Bretas no Domingão; veja vídeos

Mãe de Paulo Gustavo recebeu homenagem especial do programa com a presença de Moacyr Franco, de sua primeira professora e da filha, Ju Amaral
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 10:52

Déa Lúcia cantou com Moacyr Franco durante homenagem de aniversário no 'Domingão com Huck'
Déa Lúcia cantou com Moacyr Franco durante homenagem de aniversário no 'Domingão com Huck' Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Déa Lúcia, conhecida carinhosamente como Dona Déa, completou 76 anos neste domingo, 17, e recebeu uma comemoração especial no Domingão com Huck, programa da Rede Globo apresentado por Luciano Huck. Déa foi homenageada pela família e por amigos e, dentre eles, estavam Thales Bretas e os netos, Romeu e Gael.
Os três gravaram um vídeo em que apareceram vestidos de super-heróis e emocionaram a mãe de Paulo Gustavo. "Viemos de super-herói dar um super recado para você", iniciou Thales. "Beijo, te amo, parabéns e muitos anos de vida", completaram os netos.
Outros amigos, como Tony Ramos e Heloísa Périssé, também gravaram recados para Dona Déa. O programa recebeu a participação de convidados especiais e de membros da família da atriz.
Déa reencontrou sua primeira professora, Maria Rizkalla, e cantou com o cantor Moacyr Franco. Na hora do Parabéns pra Você, amigos da artista e a filha, Ju Amaral, levaram um bolo para o programa enquanto Déa era aplaudida pela plateia.
Veja registros da homenagem do Domingão para Déa Lúcia:

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