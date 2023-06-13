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Katiuscia Canoro revela que teve um romance com Paulo Gustavo

Atriz conta que os dois trocaram beijos assim que se conheceram, em 2009: "Foi muito doido"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 18:59

Katiuscia Canoro diz ter conhecido Paulo Gustavo, há cerca de 14 anos
Katiuscia Canoro diz ter conhecido Paulo Gustavo, há cerca de 14 anos Crédito: Reprodução/Rede Globo
Uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, morto em 2021 em decorrência da Covid-19, Katiuscia Canoro revelou ter vivido um caso amoroso com ator e apresentador na noite em que foram apresentados, há cerca de 14 anos. "Conheci o Paulo Gustavo no aniversário da Samantha Schmütz. Não me lembro se foi em 2009... A gente ficou! A gente se curtiu tanto que a gente ficou", começou a atriz, em entrevista recente.
"Ele era supergay já, mas ficamos de beijo! Muito! Não chegamos a fazer o glu glu. Foi muito doido. Ele sempre foi gay, mas a gente gosta tanto da pessoa que quer ficar junto, não sabe o que fazer, e beija", relembrou Katiuscia. A amizade só aumentou a partir daí e, seis anos depois, ela foi ao casamento de Paulo e Thales Bretas. "Eu e Paulo éramos felizes. Ríamos muito e ficamos cada vez mais juntos. Criou-se uma relação de amor entre nós".
Katiuscia ainda falou sobre uma das últimas mensagens que trocou com o ator, antes de sua morte, por complicações da Covid-19, há dois anos. "O meu filho era apaixonado por ele e ele era apaixonado pelo meu filho."
A humorista lembrou que uma das últimas mensagens que recebeu do amigo era justamente sobre os gêmeos de Paulo, Romeu e Gael, hoje com três anos. "Eu falava que os meninos eram meus filhos porque são a minha cara", brincou ela, em participação no podcast Papagaio Falante.

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