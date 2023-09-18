Ana Castela sobre namoro com Gustavo Mioto: "Isso aparece nas músicas"

Gustavo Mioto e Ana Castela, finalmente, assumiram a relação nas redes sociais em maio Crédito: Instagram@gustavomioto

A cantora Ana Castela, de 19 anos, contou ao site G1 sobre como seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, de 26, interfere nas músicas que eles cantam. Segundo ela, a temperatura do namoro inspira as canções mais alegres e apaixonadas, mas as brigas também dão origem a músicas conhecidas como sofrência. Os dois estão juntos desde maio de 2023.

"É claro que quando a gente começa a namorar, começa a sentir várias emoções e aí isso aparece nas músicas. As músicas ficam, realmente, mais apaixonadas. E quando a gente fica triste, aí o repertório fica mais triste", disse Ana.

Ana revelou ao site que um contratempo na relação inspirou um de seus maiores sucessos, Solteiro Forçado.

“É uma música que eu escrevi, porque estava em um momento que não estava conversando com o Gu. Eu estava sendo uma solteira forçada. Então, foi uma forma de dar uma descontada naquele nosso sentimento. Desse jeito, as outras pessoas podem se identificar. Eles percebem que é um sentimento de verdade”, explicou a cantora, que assina a música ao lado de outros compositores.

Mioto concorda com a namorada. “A gente encarna o personagem como um ator encarna em um filme”, disse o cantor ao G1.

Na semana passada, Mioto foi notícia após ser fotografado ao lado de Ana em uma praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O cantor virou alvo de comentários por conta de sua forma física. Muitos sentiram falta de um tanquinho.