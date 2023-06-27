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Desentendimento

Ana Castela é escoltada por policiais para fazer show no SE após confusão

O pedido da cantora aconteceu após confusão envolvendo seguranças e fãs que não conseguiram acessar o camarim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:07

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais Crédito: Arthur Louzada
Ana Castela solicitou acompanhamento policial para subir ao palco de uma festa junina na cidade de Lagarto, em Sergipe, no sábado (24). O pedido da cantora aconteceu após confusão envolvendo seguranças e fãs que não conseguiram acessar o camarim.
Em contato com a reportagem, Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informou que a Polícia Militar foi acionada para conter um desentendimento, mas, ao chegar ao local, "não encontrou cenário de possível confusão".
Ainda conforme as informações da PM, nenhuma parte quis relatar o fato aos policiais, nem acompanhá-los à delegacia. O Festival da Mandioca, tradicional evento junino da cidade, foi organizado pela Prefeitura e recebeu 60 mil pessoas.
A equipe da sertaneja e da prefeitura esclareceram em nota que pais, crianças e imprensa se aglomeraram para receber Ana Castela, o que impossibilitou a cantora de atender todos os presentes para não comprometer o horário do show.
A nota enviada à reportagem ainda nega qualquer confusão ou agressões envolvendo políticos locais e a equipe da artista. Segundo relatos nas redes, a filha da prefeita, Hilda Ribeiro (Solidariedade), e do deputado federal, Gustinho Ribeiro (Republicanos), foram alguns dos nomes que não conseguiram acessar o camarim.
Apesar do ocorrido, a assessoria da cantora disse que Ana Castela "realizou seu show tranquilamente, com muita empolgação e se emocionou com o carinho e receptividade dos lagartenses e turistas".
CONFIRA NOTA CONJUNTA DA EQUIPE DE ANA CASTELA E PREFEITURA DE LAGARTO
"A produção da cantora Ana Castela e a Prefeitura de Lagarto/SE vêm a público esclarecer os fatos ocorridos no último dia 24, na apresentação ocorrida no município.
Antes mesmo da artista chegar, pais, crianças e imprensa passaram a se aglomerar próximo ao local onde a cantora desembarcaria. Ela atendeu muitas pessoas, inclusive, um número acima do combinado com a produção, a quantidade excedeu cinco vezes mais o acordado, infelizmente, a cantora não teve como receber a todos para não comprometer o horário do show.
Ao sair do camarim e dirigir-se ao palco, ela precisou ser escoltada por policiais civis e militares para conter a aglomeração.
Ana Castela realizou seu show tranquilamente, com muita empolgação e se emocionou com o carinho e receptividade dos lagartenses e turistas, superando a expectativa do grande público, mais de 60 mil pessoas.
Por fim, repudiam qualquer fake news sobre o ocorrido e esclarecem que não houve qualquer confusão ou agressões envolvendo políticos locais e a equipe da artista."

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