Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja a foto

Noah Schnapp curte sua primeira Parada Gay após 'sair do armário'

Ator de Stranger Things compartilhou sua sexualidade com o público em janeiro, através de uma publicação no TikTok
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 08:42

Noah Schnapp curte sua primeira Parada Gay
Noah Schnapp curte sua primeira Parada Gay Crédito: Reprodução/Instagram/@noahschnapp
Noah Schnapp, o Will de "Stranger Things, curtiu neste domingo (25) a sua primeira Parada Gay, desde que assumiu publicamente sua homossexualidade, em um vídeo postado no TikTok.
O astro de 18 anos postou sua participação no evento, realizado em Nova York, com fotos no Instagram, onde aparece usando uma blusa com a frase "Straight Out of the Closet'", ou "Direto de Fora do Armário", na tradução para o português.
"Primeiro Orgulho", escreveu Noah na legenda, em referência à parada que celebra a comunidade, cultura e orgulho (LGBTQIA+) na cidade norte-americana.
Noah estava na companhia dos pais, Karine e Mitchell, e de amigos. Os seguidores apoiaram o ator na caixa de comentários.
"Parabéns pela sua primeira Parada Gay e por poder ser você", disse um deles.
O ator de 18 anos, conhecido como o Will Byers de Stranger Things, compartilhou em suas redes sociais fotos do momento do momento no Washington Square Park, em Nova York, na tarde de domingo (25).
No dia 5 de janeiro, Noah Schnapp revelou que é gay, em um post publicado no TikTok.
Ele contou a novidade ao abordar sobre a reação que recebeu de familiares e amigos ao falar sobre o assunto.
Acho que sou mais parecido com Will do que pensei" , fazendo referência ao seu personagem de Stranger Things, cujo fãs especulam sobre sua sexualidade e uma possível paixão pelo melhor amigo, Mike.

Veja Também

Anitta nega rumores de namoro com ex-BBB Juliette

Avião com músicos de Roberto Carlos faz pouso após acidente com pássaro

Cantora Brisa Star sofre acidente de ônibus em rodovia no Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados