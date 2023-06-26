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Susto

Avião com músicos de Roberto Carlos faz pouso após acidente com pássaro

O voo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Banda do cantor capixaba passa bem e retornou a Goiânia, local de origem do voo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 15:08

Um avião com músicos da banda do cantor Roberto Carlos, 82, teve que pousar após bater em um pássaro na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto de Goiânia/GO.
Músicos de Roberto Carlos levaram um susto durante um voo em Goiânia/GO
Músicos de Roberto Carlos levaram um susto durante um voo em Goiânia/GO Crédito: Reprodução/TV Anhanguera
A informação foi confirmada pela Gol (leia a íntegra da nota enviada pela companhia abaixo). O voo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Na decolagem, o avião se chocou com um pássaro e precisou voltar para o aeroporto. O voo foi cancelado. Os músicos da banda de Roberto Carlos estavam entre os passageiros do avião. O artista se apresentou em Trindade, na Festa do Divino Pai Eterno, na noite de domingo.
A reportagem também entrou em contato com o Aeroporto de Goiânia e aguarda novas informações. O texto será atualizado assim que houver um retorno.
NOTA DA GOL
"A GOL informa que, na manhã desta segunda-feira (26), o voo G3 1433, com origem em Goiânia (GYN) e destino a São Paulo/Congonhas (CGH), retornou ao aeroporto da capital goiana após sofrer um birdstrike (colisão com pássaro).
A aeronave pousou sem intercorrências. O G3 1433 foi cancelado, fato pelo qual os Clientes receberam todas as facilidades e serão acomodados nos próximos voos da empresa. A Companhia lamenta os transtornos e reitera que os procedimentos seguiram os protocolos que visam a total Segurança dos passageiros e da tripulação - valor número 1 da GOL.

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