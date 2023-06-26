Avião com músicos de Roberto Carlos faz pouso após acidente com pássaro

Um avião com músicos da banda do cantor Roberto Carlos, 82, teve que pousar após bater em um pássaro na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto de Goiânia/GO.

Músicos de Roberto Carlos levaram um susto durante um voo em Goiânia/GO Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

A informação foi confirmada pela Gol (leia a íntegra da nota enviada pela companhia abaixo). O voo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Na decolagem, o avião se chocou com um pássaro e precisou voltar para o aeroporto. O voo foi cancelado. Os músicos da banda de Roberto Carlos estavam entre os passageiros do avião. O artista se apresentou em Trindade, na Festa do Divino Pai Eterno, na noite de domingo.

A reportagem também entrou em contato com o Aeroporto de Goiânia e aguarda novas informações. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

NOTA DA GOL

"A GOL informa que, na manhã desta segunda-feira (26), o voo G3 1433, com origem em Goiânia (GYN) e destino a São Paulo/Congonhas (CGH), retornou ao aeroporto da capital goiana após sofrer um birdstrike (colisão com pássaro).