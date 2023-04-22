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"Deixa eu falar"

Roberto Carlos chama a atenção de fãs durante show em Vitória; vídeo

Fãs foram antes do tempo para frente do palco tentar pegar as rosas que ele distribui no fim da apresentação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 23:58

Roberto Carlos entrega as rosas para as fãs durante show na Praça do Papa, em Vitória
Roberto Carlos durante a entrega das rosas para as fãs no show da Praça do Papa, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Roberto Carlos chamou a atenção de algumas fãs durante seu show em Vitória, nesta sexta (21), na Praça do Papa. No início da apresentação, o Rei pediu para que as fãs respeitassem o momento da distribuição e que não avançassem sobre o palco antes da hora. Mas não foi o que aconteceu.
O motivo do pedido é que Roberto Carlos queria apresentar sua nova música "Ofereço Flores", que ainda não foi gravada. Seria a segunda vez que ele ia cantar a canção. A primeira vez foi no show de Cachoeiro, em que comemorou 82 anos.
Porém, durante a música "Amigo", muitas fãs já correram para a beira do palco, deixando Roberto irritado. Ele chegou a falar para elas só voltarem quando ele cantasse "Jesus Cristo", canção que encerra a noite e acontece a distribuição das flores, mas muitas continuaram por lá.
Durante a explicação, as fãs ainda falavam e ele chamou a atenção delas: "Deixa eu falar", disse o Rei, que pediu silência para apresentar "Ofereço Flores".
O show de Vitória contou com o mesmo repertório do apresentado em Cachoeiro de Itapemirim. As fãs cantaram todas as músicas e, mesmo com a chamada, estavam muito felizes de ver Roberto de pertinho.

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