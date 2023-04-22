Roberto Carlos chama a atenção de fãs durante show em Vitória; vídeo

Roberto Carlos durante a entrega das rosas para as fãs no show da Praça do Papa, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Roberto Carlos chamou a atenção de algumas fãs durante seu show em Vitória, nesta sexta (21), na Praça do Papa. No início da apresentação, o Rei pediu para que as fãs respeitassem o momento da distribuição e que não avançassem sobre o palco antes da hora. Mas não foi o que aconteceu.

O motivo do pedido é que Roberto Carlos queria apresentar sua nova música "Ofereço Flores", que ainda não foi gravada. Seria a segunda vez que ele ia cantar a canção. A primeira vez foi no show de Cachoeiro, em que comemorou 82 anos.

Porém, durante a música "Amigo", muitas fãs já correram para a beira do palco, deixando Roberto irritado. Ele chegou a falar para elas só voltarem quando ele cantasse "Jesus Cristo", canção que encerra a noite e acontece a distribuição das flores, mas muitas continuaram por lá.

Durante a explicação, as fãs ainda falavam e ele chamou a atenção delas: "Deixa eu falar", disse o Rei, que pediu silência para apresentar "Ofereço Flores".