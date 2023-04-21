Roberto Carlos no ES: fãs se emocionam no show de 82 anos do Rei; vídeo

A última quarta-feira, dia 19 de abril, foi mágica para mais de 6,5 mil fãs de Roberto Carlos. Afinal, o Rei completou 82 anos junto a eles, num show repleto de emoções e sonhos realizados. A apresentação aconteceu no Parque de Exposições "Carlos Caiado Barbosa", em Cachoeiro de Itapemirim, terra natal de Roberto.

O show, marcado para 20h30, começou com um atraso de pouco mais de 30 minutos. Mas nada que fizesse tirar a alegria do aniversariante e dos fãs. Confira abaixo como foi a noite.

Apesar do perrengue com o trânsito devido a grande movimentação na cidade - os hotéis estavam lotados -, a turma não reclamou porque cantou com Roberto Carlos seus sucessos como "Jesus Cristo", "Emoções" e "Detalhes". Claro, que o famoso parabéns não ficou de fora. Com direito a bolo e champagne, o Rei chegou aos seus 82 anos.