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Emoções

Roberto Carlos no ES: fãs se emocionam no show de 82 anos do Rei; vídeo

O Rei fez aniversário na última quarta (19) com um show inesquecível para os mais de 6 mil fãs que cantaram todas as músicas e se divertiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 09:03

A última quarta-feira, dia 19 de abril, foi mágica para mais de 6,5 mil fãs de Roberto Carlos. Afinal, o Rei completou 82 anos junto a eles, num show repleto de emoções e sonhos realizados. A apresentação aconteceu no Parque de Exposições "Carlos Caiado Barbosa", em Cachoeiro de Itapemirim, terra natal de Roberto.
O show, marcado para 20h30, começou com um atraso de pouco mais de 30 minutos. Mas nada que fizesse tirar a alegria do aniversariante e dos fãs. Confira abaixo como foi a noite.
Apesar do perrengue com o trânsito devido a grande movimentação na cidade - os hotéis estavam lotados -, a turma não reclamou porque cantou com Roberto Carlos seus sucessos como "Jesus Cristo", "Emoções" e "Detalhes". Claro, que o famoso parabéns não ficou de fora. Com direito a bolo e champagne, o Rei chegou aos seus 82 anos.
Vale lembrar que Roberto Carlos ainda se encontra no Espírito Santo. O cachoeirense tem um novo encontro com os conterrâneos nesta sexta (21), num show a ser realizado na Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória. Os ingressos continuam à venda no site Eventim.

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