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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Concerto em homenagem aos 30 anos do Backstreet Boys chega a Vitória

Publicado em
23 abr 2023 às 03:00
Nova Orquestra
Nova Orquestra Crédito: Julia Bandeira
Os fãs de Backstreet Boys vão poder ouvir sucessos como “Everybody”, “As long as you love me”, “Quit playing games” e “I want it that way” com arranjos sinfônicos. A Nova Orquestra, primeira orquestra 100% pop do Brasil, vai realizar a Turnê Everybody, em homenagem à boyband que está completando 30 anos. Em Vitória, a apresentação está marcada para o dia 18 de maio, no Sesc Glória, no Centro da Capital. Sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra Éder Paolozzi, músicos do conjunto se unem a jovens músicos integrantes do Programa Vale Música para apresentar concertos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. “Estamos muito felizes em tocar o repertório da boyband mais famosa do mundo, que completa 30 anos em 2023, e está mais ativa que nunca, lançando novo álbum e turnê. Vamos dar uma versão sinfônica ao repertório de sucesso da banda, que é bem variado no estilo, incorporando os aspectos musicais mais marcantes. Continuamos, assim, o lindo encontro da Nova Orquestra com os jovens músicos da Vale Música de todo Brasil, unindo gerações através da música”, comenta Éder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra.

EM MILÃO

Marília Pellegrini, Rodrigo Souto e Renata Malenza
Capixabas em encontro cheio de design na Itália, Marília Pellegrini, Rodrigo Souto e Renata Malenza prestigiando o coquetel da designer Paola Lenti em Milão. Crédito: Divulgação

O hot spot do RW

Celeiro das casas de alta gastronomia, a Praia do Canto, em Vitória, reúne menus completos para a Espírito Santo Restaurant Week. Ao todo, dez casas localizadas no bairro participam do evento. Entre elas, o Eliah Restaurante, que traz como prato principal para o almoço o peixe grelhado com molho à base de tomate seco e alcaparra, creme de abóbora e crispy de batata. À noite, o Bendito Bistrô apresenta mexilhões de Santa Catarina com batatas fritas. O festival vai até 13 de maio e as casas participantes oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos.

Em Brasília

Fernanda Pianca e Odair Dutra, assessora de gestão e contador do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), participam do Seminário dos Coordenadores e Contabilistas do Sistema Confere/Cores, que acontece em Brasília, entre os dias 24 e 28 de abril. O evento é uma oportunidade para troca de experiências entre os coordenadores e a construção de conhecimentos para o desenvolvimento dos Regionais, que atuam em prol da sociedade.

CAFÉ DA MANHÃ

Alexandre Queiroz, Flávia Dadalto, Ana Paula Castro, Roberto Fávero, Ricardo Chamalete
Alexandre Queiroz, Flávia Dadalto, Ana Paula Castro, Roberto Fávero, Ricardo Chamalete: em café da manhã para arquitetos e decoradores Crédito: Cloves Louzada

Agenda cultural

A Mostra Comemorativa 30 Anos Festival de Cinema de Vitória acontece de 14 à 18 de junho de 2023, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Serão exibidos 25 curtas-metragens e cinco longas-metragens que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual brasileira. Na programação da tarde serão exibidos 20 curtas-metragens, sempre a partir das 15 horas. Nas exibições noturnas, que têm início às 19 horas, serão exibidos dois filmes: um longa-metragem e um curta-metragem capixaba.

Fotolivro

O produtor de cinema Vitor Graize ("Os primeiros soldados", "Arabia") está lançando o fotolivro "Vir de Tão longe", que reúne 59 fotografias, um texto de não-ficção em versão bilíngue português-árabe, e arquivos familiares, como documentos e retratos antigos. O livro está em pré-venda pelo link https://bordaeditorial.com.br/vtl/ e será lançado na Mosaico Fotogaleria, em Vitória (ES), na terça-feira (25).

INAUGURAÇÃO

O casal e empresários Rhalley Persike e Nathalia Arjona receberam o Yachan Pinsang
O casal e empresários Rhalley Persike e Nathalia Arjona receberam o Yachan Pinsang, bartender-chefe do Janela Bar, para abertura da unidade de Vitória, no Triângulo das Bermudas Crédito: Léo Gurgel

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