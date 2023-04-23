Concerto em homenagem aos 30 anos do Backstreet Boys chega a Vitória

Os fãs de Backstreet Boys vão poder ouvir sucessos como “Everybody”, “As long as you love me”, “Quit playing games” e “I want it that way” com arranjos sinfônicos. A Nova Orquestra, primeira orquestra 100% pop do Brasil, vai realizar a Turnê Everybody, em homenagem à boyband que está completando 30 anos. Em Vitória, a apresentação está marcada para o dia 18 de maio, no Sesc Glória, no Centro da Capital. Sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra Éder Paolozzi, músicos do conjunto se unem a jovens músicos integrantes do Programa Vale Música para apresentar concertos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. “Estamos muito felizes em tocar o repertório da boyband mais famosa do mundo, que completa 30 anos em 2023, e está mais ativa que nunca, lançando novo álbum e turnê. Vamos dar uma versão sinfônica ao repertório de sucesso da banda, que é bem variado no estilo, incorporando os aspectos musicais mais marcantes. Continuamos, assim, o lindo encontro da Nova Orquestra com os jovens músicos da Vale Música de todo Brasil, unindo gerações através da música”, comenta Éder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra.