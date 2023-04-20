Lara Mendonça Corteletti comemora 15 anos com festa em Vitória

Leo Carraretto, palestrante especialista em inovação, empreendedor e CEO da Wis, é presença confirmada no 12º Momento Negócio da CDL Vitória, que reúne, em 1º de junho, empresários de Monte Belo, Vitória, para uma noite de networking e oportunidade de gerar negócios. O evento acontece no Mov.ie, um ambiente totalmente tecnológico e inovador na Faesa, a partir das 18 horas. “Haverá ainda diversas soluções oferecidas pelos nossos parceiros, Sebrae, Banestes e Faesa. A nossa última edição reuniu mais de 100 empresários engajados”, comentou Wagner Júnior Corrêa, superintendente da CDL Vitória.