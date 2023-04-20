Lara Mendonça Corteletti comemora 15 anos com festa em Vitória

Anote aí! Será realizado na Praça do Papa, de 26 a 28 de junho, o maior evento promovido no Estado com foco no enfrentamento das mudanças climáticas. Com assinatura do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, o “Sustentabilidade Capixaba”, em sua terceira edição, terá palestras, workshops e exposições entre outras atividades. A expectativa de seus realizadores é de receber centenas de visitantes dos diversos municípios do Estado para, por meio de debates, apresentações e oficinas, entre outros, conectar as diferentes regiões do Estado em torno desse importante tema. Personalidades nacionais e locais estão confirmando presença neste encontro que, ao final, vai elaborar um documento que norteará os capixabas na construção de cidadãos mais conscientes e participativos e na formulação da agenda do próximo grande encontro, a ser realizado no final do mês de junho de 2024.