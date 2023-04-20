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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Lara Mendonça Corteletti comemora 15 anos com festa em Vitória

Publicado em
20 abr 2023 às 02:30
Geórgia Mendonça, Lara Mendonça Corteletti e Rodrigo Corteletti
Geórgia Mendonça, a aniversariante Lara Mendonça Corteletti e Rodrigo Corteletti: celebrando 15! anos em família Crédito: Cacá Lima

Viva, Lara! 

Geórgia Mendonça e Rodrigo Corteletti receberam a família e amigos para celebrarem os 15 anos da filha Lara, na sexta-feira (14), na Casa Auá, no Barro Vermelho, em Vitória. A decoração foi assinada pela Festar, de Bruna Medeiros. O DJ Leon comandou a pista. Os três vestidos da aniversariante e de Geórgia foram criados pela estilista Chris Trajano.  Veja as fotos de Cacá Lima.

LANÇAMENTO DE JOIAS

Renato Bozi, Amanda Françozo e Daniele Cavallini
Renato Bozi, Amanda Françozo e Daniele Cavallini: no lançamento da coleção "Sonhos", da nossa Daren Joias, em São Paulo Crédito: Divulgação

Cinquentou!

Para celebrar a chegada da nova idade, o coordenador de vendas da Lopes Imobiliária, Enrico Sperancin, celebra seus 50 anos com uma festa preparada com muito carinho e cuidado. A recepção, que está sendo organizada pela namorada Alice Cardoso e será no dia 27 de abril, no El Gitano, na Praia da Jurema, contará com a banda de rock Ubando.

Opening

A empresária Karla Farias inaugura nesta quinta-feira, a partir das 18 h, seu novo espaço ao ar livre, o Parklet Bwine, no Barro Vermelho. O evento terá bufê de Karla Brandão e música com a DJ Larissa TanTan. No Parklet Bwine os clientes poderão desfrutar um delicioso vinho ao ar livre, em um ambiente descontraído e aconchegante.

ANIVERSÁRIO

O último sábado (15) foi especial para o casal Nayara Roccio e Alexandro Carvalho: eles receberam na Dugê Casa Boutique, na Praia do Canto, para comemorar um aninho da filha Norah
O último sábado (15) foi especial para o casal Nayara Roccio e Alexandro Carvalho: eles receberam na Dugê Casa Boutique, na Praia do Canto, para comemorar um aninho da filha Norah Crédito: Criar Comunicação

Mudanças climáticas

 Anote aí! Será realizado na Praça do Papa, de 26 a 28 de junho, o maior evento promovido no Estado com foco no enfrentamento das mudanças climáticas. Com assinatura do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, o “Sustentabilidade Capixaba”, em sua terceira edição, terá palestras, workshops e exposições entre outras atividades. A expectativa de seus realizadores é de receber centenas de visitantes dos diversos municípios do Estado para, por meio de debates, apresentações e oficinas, entre outros, conectar as diferentes regiões do Estado em torno desse importante tema. Personalidades nacionais e locais estão confirmando presença neste encontro que, ao final, vai elaborar um documento que norteará os capixabas na construção de cidadãos mais conscientes e participativos e na formulação da agenda do próximo grande encontro, a ser realizado no final do mês de junho de 2024.

Inovação

Leo Carraretto, palestrante especialista em inovação, empreendedor e CEO da Wis, é presença confirmada no 12º Momento Negócio da CDL Vitória, que reúne, em 1º de junho, empresários de Monte Belo, Vitória, para uma noite de networking e oportunidade de gerar negócios. O evento acontece no Mov.ie, um ambiente totalmente tecnológico e inovador na Faesa, a partir das 18 horas. “Haverá ainda diversas soluções oferecidas pelos nossos parceiros, Sebrae, Banestes e Faesa. A nossa última edição reuniu mais de 100 empresários engajados”, comentou Wagner Júnior Corrêa, superintendente da CDL Vitória.

CASAMENTO

Nathalia Calmon e Paulo Arnaldo Teixeira Dias Junio
Nathalia Calmon e Paulo Arnaldo Teixeira Dias Junior: sim-sim no Ítalo Lounge, na sexta-feira (14) Crédito: Bruno Zamprogno

Novo bar

Os empresários Nathalia Arjona e Rhalley Persike trazem para Vitória uma unidade do Janela Bar. Famoso por sua coquetelaria, o novo hotspot abre as portas esta semana no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Quem comanda o RP da casa é a dupla Andy Bonella e Dudu Altoé.

Jantar dos chefs

Chefs renomados se unem em prol do Asilo dos Idosos de Vitória no Jantar Beneficente dos Chefs No próximo dia 26 de abril, o Iate Clube do Espírito Santo receberá 16 chefs renomados em um evento que promete ser uma verdadeira experiência gastronômica. O Jantar Beneficente dos Chefs reunirá talentos da culinária capixaba em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição que acolhe 77 idosos. Além da boa comida, os convidados poderão desfrutar de uma noite agradável com música e solidariedade. Os ingressos estão sendo vendidos na loja Ivan Aguilar, Restaurante Aquamarine (Iate Clube); Asilo dos Idosos de Vitória; site LeBillet; e nas óticas Diniz.

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