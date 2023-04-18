Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Valéria Nemer celebra aniversário com festa em Vitória

Publicado em
18 abr 2023 às 03:00
A aniversariante Valéria Nemer
A aniversariante Valéria Nemer celebrou aniversário na sexta-feira (14), no Lareira Up Crédito: Camilla Baptistin

Viva, Valéria!

Querida de RR, Valéria Nemer celebrou aniversário ao lado da família e amigas nesta sexta-feira (14), no Lareira Up. O catering foi assinada pela equipe de Sandra e Liseta Fonseca. E a DJ Larissa Tantan comandou a pista. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

SHOW

Edu Henning . Bruno Gouveia e Carlos Coelho, do Biquíni Cavadão
Edu Henning. Bruno Gouveia e Carlos Coelho, do Biquíni Cavadão: no show do projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles após a pandemia, na quinta-feira (13), no Teatro da Ufes Crédito: Divulgação

Bem-vindo, José!

Os papais Caio e Bia Perenzin celebram a chegada José nesta segunda-feira (17), que fará companhia ao irmão Antônio. Parabéns, família!

Vovós

Décio e Eulália Chieppe serão vovós. O filho André Chieppe e Lívia Dorsch esperam um baby boy para outubro.

Na lista do mais vendidos

O livro “A Jornada – Águas profundas”, do Pe. Anderson Gomes, lançado em março pela Editora Angelus, já está na lista do mais vendidos publicadas pela Publishnews e pela revista Veja. Na Publishnews , o livro está em quarto lugar na categoria ficção e em nono lugar na classificação geral. Na lista da revista Veja a obra está classificada em 13º lugar na seção ficção. O livro “A Jornada - Águas Profundas”, um romance teológico, o primeiro de uma trilogia do Padre Anderson Gomes, narra a busca por respostas e a conversão de Diego, um jovem que estava se preparando para a Jornada Mundial da Juventude.

Universo infantil

Há mais de 10 anos à frente da Feira do Neném & Gestante, o publicitário Leonardo Picinati uniu-se a família Marques e irão inaugurar uma loja especializada no universo infantil, com roupas, calçados, carrinhos, móveis pronta-entrega e acessórios para bebês e crianças de até 6 anos, no Bairro de Fátima, no próximo dia 25 de abril, a “Mundo do Neném”.

Presença internacional

Os advogados Felipe e Bruno Finamore, sócios da tradicional banca Finamore Simoni, estão em Sevilha, Espanha, participando de um importante curso sobre Insolvência Empresarial e Crise Pós-pandemia. A título de curiosidade: a insolvência ocorre quando o valor dos ativos da empresa é inferior ao valor dos seus passivos. Compreender a situação financeira da empresa é o primeiro passo para encontrar soluções. Bruno Finamore palestrará no evento nesta quarta-feira (19), no painel "Sistemas de prevenção da insolvência e mediação no direito comparado".

FESTA

Yedda Tavares e Walmir Sasso
Yedda Tavares e Walmir Sasso; na festa de aniversário de Valéria Nemer Crédito: Camilla Baptistin

Veja Também

Exposição destaca obras de artistas mulheres na Ufes; veja fotos

Brunch reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

Veja quem prestigiou o lançamento do livro de José Antonio Martinuzzo

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança