Exposição destaca obras de artistas mulheres na Ufes; veja fotos

A Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu) abriu o calendário de exposições de 2023 com uma reunião de obras de mulheres que compõem o seu acervo. Com entrada gratuita, Mulheres Artistas no Acervo da Ufes fica aberta até o dia 7 de julho. A mostra compreende diversas linguagens, como fotografia, pintura, gravura, objeto, desenho e videoperformance. São obras que foram expostas na Ufes entre 1978, ano da criação da Gaeu, e 2013, formando uma espécie de linha do tempo de nomes importantes da arte produzida no Espírito Santo, no Brasil e internacionalmente. Compõem a exposição artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, entre outras.Segundo a curadora da mostra, a professora do Departamento de Artes Visuais e coordenadora da Gaeu, Ananda Carvalho, a exposição propõe “uma reflexão sobre a memória e a escrita das histórias”, tendo em vista o acervo de mais de duas mil obras da Universidade, datadas desde 1940. Desse conjunto, 42% dos autores são mulheres, que produziram 37% das obras. Veja as fotos!