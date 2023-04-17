Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Exposição destaca obras de artistas mulheres na Ufes; veja fotos

Publicado em
17 abr 2023 às 02:30
Exposição
Exposição "Mulheres Artistas no Acervo da Ufes" Crédito: Ignes Capovilla

Mulheres artistas

A Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu) abriu o calendário de exposições de 2023 com uma reunião de obras de mulheres que compõem o seu acervo. Com entrada gratuita, Mulheres Artistas no Acervo da Ufes fica aberta até o dia 7 de julho.  A mostra compreende diversas linguagens, como fotografia, pintura, gravura, objeto, desenho e videoperformance. São obras que foram expostas na Ufes entre 1978, ano da criação da Gaeu, e 2013, formando uma espécie de linha do tempo de nomes importantes da arte produzida no Espírito Santo, no Brasil e internacionalmente. Compõem a exposição artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, entre outras.Segundo a curadora da mostra, a professora do Departamento de Artes Visuais e coordenadora da Gaeu, Ananda Carvalho, a exposição propõe “uma reflexão sobre a memória e a escrita das histórias”, tendo em vista o acervo de mais de duas mil obras da Universidade, datadas desde 1940. Desse conjunto, 42% dos autores são mulheres, que produziram 37% das obras. Veja as fotos!

BRUNCH

Otávio, Léa Braun e Lidiane
Otávio de Castro, Léa Braun e Lidiane Costa: em encontro de arquitetos e decoradores em Vix Crédito: Cacá Lima

Mães

Diante do sucesso da parceria entre a Matias Brotas arte contemporânea e o Instituto Ponte, neste Dia das Mães a galeria convidou mães colecionadoras que apoiam a ARTE e a EDUCAÇÃO para um ensaio fotográfico com os filhos nesta terça-feira (18, na galeria. Renata Malenza, Luciana Mattar, Bartira Almeida, Dani Brotas, Carol Sá Cavalcante, Ana Claudia Vilaschi são algumas das mães que estarão por lá sendo fotografadas com cliques de Cacá Lima.

Em Milão

Iluminação em Milão Os empresários Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril, da Homelux, loja referência em Vitória em iluminação assinada, embarcam neste domingo, dia 16, rumo a Milão, na Itália, para uma semana de muito design. É que eles vão conferir novidades do segmento na maior feira de design mundial, que segue até o próximo domingo, dia 23 de abril, e recebe visitantes do mundo inteiro.

CAFÉ DE NEGÓCIOS

Wander Miranda, da Enjoy Work, e Vítor Corteletti, diretor da Ases, no Café de Negócios que teve como tema “O Mindset do Empresário do Futuro”
Vítor Corteletti, diretor da Ases, Wander Miranda, da Enjoy Work: em café de negócios sobre “O Mindset do Empresário do Futuro”, na Serra Crédito: Edson Reis

Concerto didático

O Quarteto Zuri, que interpreta em instrumentos de cordas obras do erudito ao popular, participa do projeto Aprendendo a Ouvir, realizado pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci. Será nesta quarta-feira, dia 19, às 16h, no Teatro Pignaton. A apresentação, voltada para alunos e pais do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental, consiste em um concerto didático-musical que estimula a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. De acordo com o coordenador de Música da escola, Pedro de Alcântara, além da apreciação cultural, os convidados participarão com ingressos solidários, doando latas de leite em pó para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Feira internacional

Sempre buscando o que há de mais moderno no mercado fitness para os capixabas, os empresários e CEOs da Wellness Club, Paulo Máximo, Daniel Magnus e Leon Sayegh, estão na Alemanha, onde participam da edição 2023 da FIBO Global Fitness Expo. O trio promete trazer na bagagem, boas novidades.

PELAS NOSSAS CRIANÇAS

Boa notícia que acaba de ser divulgada! A mobilização dos capixabas na última edição do McDia Feliz rendeu bons frutos, e vai ajudar nossas crianças e jovens a vencerem o câncer. No Espírito Santo, como resultado da campanha, nossa Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) vai receber R$ 75.764,00 para o Projeto Multiplicando Saberes. O valor vai ser destinado ao tratamento dos pacientes oncológicos pediátricos da instituição.

Veja Também

Brunch reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

Veja quem prestigiou o lançamento do livro de José Antonio Martinuzzo

Renata França inaugura nova grife de luxo em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte celebridades Exposição Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança