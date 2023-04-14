Renata França inaugura nova grife de luxo em Vitória; veja fotos

O advogado Rodrigo Mazzei, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, irá participar da 1ª Oficina de Pesquisas do Mestrado em Direito Processual e Cidadania da Universidade Paranaense (UNIPAR).
Nela, Mazzei palestrará sobre a Justiça Multiportas e Tratamento Adequado dos Conflitos.
“A resolução de conflitos é um tema que sempre me esforço em estudar e me aperfeiçoar. Então, ter a oportunidade de compartilhar com mestrandos anos de bagagem, sem dúvidas, é motivo de orgulho e satisfação”, afirma o advogado.