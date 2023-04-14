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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata França inaugura nova grife de luxo em Vitória; veja fotos

Publicado em
14 abr 2023 às 02:30
Antonio, Renata França, Rachel e Raphael Sahyoun
Renata França e os filhos Antonio e Rachel e Raphael Sahyoun Crédito: Cacá Lima

Opening

A badalada marca de São Paulo Twenty Four Seven chegou a Vitória oficialmente nesta quarta-feira (12), sob o comando da empresária Renata França. O CEO da marca Raphael Sahyoun veio especialmente de São Paulo para prestigiar a festa de inauguração, que ferveu a Aleixo Netto. A decoração da festa foi assinada por Bruna Medeiros, que floriu o teto da loja com gérberas. A DJ Laura Murad comandou as picapes.  A marca trabalha o conceito de ser linda e bem vestida 24 horas por dia, sete dias por semana, com peças atemporais e materiais nobres. Veja as fotos do happening na galeria de Cacá Lima.

JANTAR

Danilo Storari e Érica Semião: no lançamento da edição número 20 da ES Restaurant Week no Raiz do Canto, na Praia do Canto. O festival acontece até o dia 13 de maio
Danilo Storari e Érica Semião: no lançamento da edição número 20 da ES Restaurant Week no Raiz do Canto, na Praia do Canto. O festival acontece até o dia 13 de maio Crédito: Cloves Louzada

No Paraná

O advogado Rodrigo Mazzei, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, irá participar da 1ª Oficina de Pesquisas do Mestrado em Direito Processual e Cidadania da Universidade Paranaense (UNIPAR). Nela, Mazzei palestrará sobre a Justiça Multiportas e Tratamento Adequado dos Conflitos. “A resolução de conflitos é um tema que sempre me esforço em estudar e me aperfeiçoar. Então, ter a oportunidade de compartilhar com mestrandos anos de bagagem, sem dúvidas, é motivo de orgulho e satisfação”, afirma o advogado.

Em São Paulo

A dermatologista Giane Giro participa neste final de semana de um evento em São Paulo para médicos convidados de toda a América Latina. Trata-se do 360º by Allergan Aesthetics, uma das maiores indústrias do mundo de produtos de estética médica, incluindo injetáveis faciais. Seu produto mais famoso é o Botox. No evento, em São Paulo, a empresa vai apresentar novas técnicas de tratamentos injetáveis, de toxinas botulínicas, ácido hialurônico e bioestimuladores.

FÉRIAS

A designer de joias Emar Batalha aproveitou um momento de relaxamento na Disney, em Orlando, ao lado dos filhos Gabriel e Alice
A designer de joias Emar Batalha aproveitou um momento de relaxamento na Disney, em Orlando, ao lado dos filhos Gabriel e Alice Crédito: Divulgação

Comemoração

O advogado Aylton Dadalto promete agitar a capital na próxima quarta-feira, quando vai comemorar a chegada dos 29 anos com festa no Barlavento, na Orla de Camburi. Aylton, que é advogado e presidente do Conselho Municipal de Segurança de Vitória, vai receber familiares e amigos na noite que vai contar com animação do DJ Marcelo Schults.

Sunset party

Celebrando uma década de ousadia no mercado imobiliário, Rodrigo e Joana Barbosa convidaram alguns corretores para brindar no Sunset Taj. Vai ser na próxima terça-feira, com welcome drink e buffet de Karla Brandão. No comando do fim de tarde, a querida Stella Miranda.

Visita

Amado Pereira Costa, Ceo do Grupo Vix Prime, Sandra da Costa, Heliomar Venâncio e sua esposa Sintia Farizzele, irão visitar a fábrica da Metalco, em Castelminio di Resana, na Itália. A empresa é líder no setor de mobiliário urbano e Amado Costa é representante da loja no Espírito Santo

EM SÃO PAULO

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