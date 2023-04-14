Renata França inaugura nova grife de luxo em Vitória; veja fotos

A badalada marca de São Paulo Twenty Four Seven chegou a Vitória oficialmente nesta quarta-feira (12), sob o comando da empresária Renata França. O CEO da marca Raphael Sahyoun veio especialmente de São Paulo para prestigiar a festa de inauguração, que ferveu a Aleixo Netto. A decoração da festa foi assinada por Bruna Medeiros, que floriu o teto da loja com gérberas. A DJ Laura Murad comandou as picapes. A marca trabalha o conceito de ser linda e bem vestida 24 horas por dia, sete dias por semana, com peças atemporais e materiais nobres. Veja as fotos do happening na galeria de Cacá Lima.