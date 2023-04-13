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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Quem prestigiou o vernissage de "Memórias do Futuro" no Palácio Anchieta

Publicado em
13 abr 2023 às 14:28
Fabricio Noronha, Hugo Barreto, Virginia e Renato Casagrande, Marco Lucchesi, Rodrigo Ruggiero, Paulo Knauss e Ronaldo Barbosa
Fabricio Noronha, Hugo Barreto, Virginia e Renato Casagrande, Marco Lucchesi, Rodrigo Ruggiero, Paulo Knauss e Ronaldo Barbosa: noite de arte no Palácio Anchieta Crédito: Monica Zorzanelli
Foi super prestigiada a abertura da exposição "Memória sdo Futuro – Um Olhar Sobre a Coleção do IHGB", realizada pelo Museu Vale em parceria com o Governo do Estado,". O vernissage, que marcou a reabertura do espaço cultural do Palácio Anchieta, após 3 anos de pandemia, reuniu autoridades e apreciadores de arte, nesta quarta-feira (12), no Centro de Vitória. 
A mostra reúne a coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e obras de quatro artistas capixabas: Andreia Falqueto, Jocimar Nalesso, Juliana Pessoa e Luciano Feijão. A proposta de estabelecer um diálogo entre os registros da história e a projeção de um Brasil futuro foi trabalhada pelo curador da mostra, o imortal Marco Lucchesi, e Ronaldo Barbosa, diretor do Museu e curador de arte contemporânea. Ao longo do percurso, mapas, documentos históricos e objetos da instituição “conversam” com a arte contemporânea dos artistas locais. 
O evento contou com a presença e discuros do governador Renato Casagrande, do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, do curador Marco Lucchesi, do diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa; do diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto; do vice-presidente do IHGB, Paulo Knauss. 
Luciano Feijão, Andreia Falqueto, Juliana Pessoa e Jocimar Nalesso
Luciano Feijão, Andreia Falqueto, Juliana Pessoa e Jocimar Nalesso Crédito: Mônica Zorzanelli
HIlal Sami Hilal e Thais Hilal
HIlal Sami Hilal e Thais Hilal Crédito: Mônica Zorzanelli
Virginia Casagrande, Stella Miranda, Aurea Ligia Bernardi e Renata Rasseli
Virginia Casagrande, Stella Miranda, Aurea Ligia Bernardi e Renata Rasseli Crédito: Monica Zorzanelli
Karla Giaretta, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho
Karla Giaretta, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho Crédito: Mônica Zorzanelli
Josi Chieppe, Zezé Monteiro e Jac Calmon
Josi Chieppe, Zezé Monteiro e Jac Calmon Crédito: Mônica Zorzanelli
Beth Dalcolmo e Beatriz Szpilman
Beth Dalcolmo e Beatriz Szpilman Crédito: Mônica Zorzanelli
Milena Almeida, Taiza Ammar, José Carlos Vilar e Rosana Paste
Milena Almeida, Taiza Ammar, José Carlos Vilar e Rosana Paste Crédito: Mônica Zorzanelli

Vernissage de "Memórias do Futuro" no Palácio Anchieta

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