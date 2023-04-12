Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Festival de Cinema de Vitória lança o filme "A Cozinha" na Ufes

12 abr 2023 às 03:00
Julia Stockler e Felipe Haiut no filme "A Cozinha", do diretor Johnny Massaro Crédito: Divulgação
Festival de Cinema de Vitória promove o lançamento do filme "A Cozinha", que teve sessões lotadas no 24º Festival do Rio e na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A produção marca a estreia do ator Johnny Massaro - que é o protagonista da próxima novela das 21 horas da Rede Globo, "Terra e Paixão" - na direção de longas-metragens e será exibido no pré-evento da Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, que acontece no dia 14 de maio, domingo, às 19 horas, no Cine Metrópolis, na Ufes. O ator e diretor estará presente na sessão, que é gratuita e aberta ao público.

ANIVERSÁRIO

Marina Monteiro, Rachel Martins, Eulália Chieppe e Betty Feliz: as aniversariantes de abril da Confraria das Onças celebraram nesta segunda-feira (10), no Wine Garden, com degustação de vinhos Luiz Argenta e bolo de Anice Moretto Crédito: Renata Rasseli

No Palácio Anchieta

O governador Renato Casagrande, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o curador Marco Lucchesi, o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa; o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto;  o vice-presidente do IHGB, Paulo Knauss; e os artistas capixabas Andreia Falqueto, Jocimar Nalesso, Juliana Pessoa e Luciano Feijão marcarão presença no vernissage de "Memórias do Futuro - Um olhar sobre a coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Será nesta quarta-feira (12), às 19h, no Palácio Anchieta. 

MODA

Letícia Chieppe, Ticy Chieppe e Isadora Saadi: em tarde fashion na Aleixo Neto Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Pedra Azul

Lilia Mello é a anfitriã do jantar que vai comemorar a parceria Nonna Mia Massas e Pousada Rabo do Lagarto Nonna Mia, nesta sexta-feira (14), em Pedra Azul. O menu será assinado pelos chefs Juarez Campos, Renato Carioni (do Cosí SP) e serviço de vinhos assinado pela sommelière Marina Giuberti, proprietária da Divvino, em Paris.

Coquetel fashion

Renata França recebe nesta quarta-feira (12), a partir das 18h, para a inauguração da Twenty Four Seven, na Praia do Canto. A DJ Laura Murad comanda as picapes; Bruna Medeiros assina o décor a chef Tereza Aragão prepara o coquetel para convidados vips. 

Encontro nacional

O presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, está em São Paulo com uma comitiva de diretores do sindicato e empresários da construção civil capixaba participando do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic) que, este ano, acontece junto com a Feicon, feira referência para os profissionais da construção e arquitetura na América Latina, na São Paulo Expo, até sexta-feira.

SHOW

Rachel Pires e Rafael Zulu: na plateia da "Tardezinha" nesta sábado(08), na Praça do Papa Crédito: Divulgação

Miss ES 2023

O Miss Universo Espírito Santo 2023 já selecionou as 18 candidatas que estão envolvidas na disputa para o título do evento - que no ano passado teve a representante do estado recebendo o título de Miss Universo Brasil - Mia Mamede. Sob coordenação do empresário, publicitário e produtor de eventos, Charles Souza, o evento já conta com um cronograma em que as candidatas devem seguir, como um pré-confinamento no final do mês de abril, antes do evento oficial do dia 12 de maio.

Dia Mundial do Café

 Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, celebra, nesta sexta-feira (14), o Dia Mundial do Café com muitos motivos para comemorar. A empresa capixaba possui uma das maiores indústrias brasileiras de torrefação e moagem do país – a fábrica de Café Numero Um, que produz, anualmente, cerca três mil toneladas de café. Com grãos especiais, o Café Numero UM possui o selo da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), que garante a pureza e a qualidade dos grãos; o selo 100% Capixaba, movimento da Findes para fortalecer a cadeia produtiva do Estado; e o selo Eu Reciclo, que certifica a logística reversa de embalagens pós-consumo através da compensação ambiental.

QUERIDOS DE RR

Márcia Gabriella e Libório Mulle: em noite de festa na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

