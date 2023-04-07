Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Roberta Drummond celebra 42 com festão na Curva da Jurema

Publicado em
07 abr 2023 às 02:30
Roberta Drummond e João Modenesi
A aniversariante Roberta Drummond e o marido João Modenesi: em noite de parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Roberta!

A empresária e arquiteta Roberta Drummond celebrou seus 4.2 rodeada de mulheres muito especiais, nesta quarta-feira (05), no Clericot Café, na Curva da Jurema. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros,  com folhas, velas, rede de pescador e mini lâmpadas. O catering ficou a cargo do Clericot e da chef Thais Medeiros. A cantora Luiza Dutra, ex-The Voice, abriu a pista. Em seguida, os DJ Phill Fernandes e Rodrigo Abelha resgataram as famosas playlists do Wall Street e do Multiplace Mais. O bolo da festa foi de Júnior Vieira. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

POSSE

A secretária das Mulheres do Estado, Jacqueline Moraes e o presidente da Universidade Vila Velha (UVV) José Luiz Dantas
A secretária das Mulheres do Estado, Jacqueline Moraes e o presidente da Universidade Vila Velha, José Luiz Dantas: na posse dos novos gestores da UVV, que marcou a chegada da reitora Denise Coutinho Endringer Crédito: Divulgação

Moda

As marcas Amar de Amarante, Dimy, Isy e Anne Fernandes estão nas araras do mais novo espaço de moda de Marina e Roberta Genelhu. A loja Unun fica no coração da Praia do Canto, na esquina da Moacir Avidos com a Joaquim Lirio. Para o coquetel de inauguração, marcado para o dia 11, quem assina o bufê  é Jana Tannure. A DJ Dani Brandão comanda o som da noite.

Novo bar

Apaixonado pela cervejaria artesanal, Flávio Pires traz para Jardim da Penha a sua Kastle Hops, com 10 rótulos diferentes. Natural de Castelo, a label chega em Vitória em formato de bar, fruto de uma parceria com a empresária Roberta Louzada. O espaço, em formato contêiner, está localizado de frente para a Praia de Camburi.

Arte e joias

Gorete Thorey vai apresenta  "Colab Arsty"  com joalheiro Miguel Paradella, que  apresenta a coleção Vislumbre, inspirada nas obras da artista Kyria Oliveira. O lançamento será no dia 21 de abril com um brunch às 11hrs no Hotel Natureza Eco Lodge, em Vargem Alta. 

Nova coleção

Ticy e Julia Chieppe, Letícia Chieppe e Isadora Saadi recebem na segunda-feira (10), a partir das 14h, para lançamento das novas coleções da Duett e da Lumi. 

VIDEODOCUMENTÁRIO

