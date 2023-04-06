Samira Pavesi apresenta a mostra "Duplo Sentido" em Vitória; veja fotos

A artista capixaba Samira Pavesi recebeu para vernissage de sua nova exposição "Duplo Sentido" que abriu a programação anual do Espaço Cultural da Justiça Federal do ES, em Vitória. Amigos, artistas, juízes, familiares foram prestigiar a artista e conferir de perto as 18 obras em exposição: pinturas, desenhos e pela primeira vez um trabalho com fotografia, nesta terça-feira (04). A mostra, que fica aberta ao público até dia 12 de maio, tem curadoria de Flávia Dalla e notas da artista visual Carol Chediak, que foi uma das professoras de Samira durante a residência. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.