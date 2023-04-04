Artista capixaba lança livro na SP-Arte; veja fotos

A convite da Matias Brotas arte contemporânea, o artista capixaba José Carlos Vilar lançou na última sexta-feira (31) seu livro “VILAR – fortuna crítica” no estande da galeria na SP-ARTE, maior feira de arte da América Latina, que terminou neste domingo (02), no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. O artista foi super prestigiado por diversos capixabas, colecionadores e imprensa nacional. Com vasta história e conhecimento no universo da arte, seja como artista ou como professor, Vilar decidiu compartilhar um pouco da sua experiência através desta publicação, por compreender a relevância da documentação de sua trajetória como forma de contextualizar e perpetuar o simbolismo da arte capixaba entre as gerações presentes e futuras. E assim, o artista convidou a curadora Neusa Mendes para conduzir o trabalho do livro, no qual é possível aprofundar-se em documentações visuais e textuais, e traz artistas como Nuno Ramos, Evandro Salles de Sá, Rosana Paste e João Wesley que lançam seus olhares assertivos sob a obra de Vilar em períodos distintos. Veja fotos