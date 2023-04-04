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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artista capixaba lança livro na SP-Arte; veja fotos

Publicado em
04 abr 2023 às 02:30
Nathalia Guarconi e Vilar
Nathalia Guarçoni e Vilar: no lançamento do livro “VILAR – fortuna crítica” em São Paulo Crédito: Divulgação

Vilar na SP-Arte

A convite da Matias Brotas arte contemporânea, o artista capixaba José Carlos Vilar lançou na última sexta-feira (31) seu livro “VILAR – fortuna crítica” no estande da galeria na SP-ARTE, maior feira de arte da América Latina, que terminou neste domingo (02), no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. O artista foi super prestigiado por diversos capixabas, colecionadores e imprensa nacional.  Com vasta história e conhecimento no universo da arte, seja como artista ou como professor, Vilar decidiu compartilhar um pouco da sua experiência através desta publicação, por compreender a relevância da documentação de sua trajetória como forma de contextualizar e perpetuar o simbolismo da arte capixaba entre as gerações presentes e futuras. E assim, o artista convidou a curadora Neusa Mendes para conduzir o trabalho do livro, no qual é possível aprofundar-se em documentações visuais e textuais, e traz artistas como Nuno Ramos, Evandro Salles de Sá, Rosana Paste e João Wesley que lançam seus olhares assertivos sob a obra de Vilar em períodos distintos. Veja fotos

Talk

O Instituto Oportunidade Brasil (IOB), a Plataforma Digital Bilíngue Klumie, o Tour no Morro e a plataforma de empreendedorismo feminino Mulheres SA (MUSA), são alguns dos projetos sociais que farão parte da 1ª edição do BK Talks, um evento que tem a finalidade de compartilhar ideias e inspirar pessoas. O encontro é realizado pelo escritório Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados e acontecerá no dia 11 de abril, às 10h, no Hub Base 27, em Vitória.

Vernissage

A artista capixaba Samira Pavesi juntamente com Gina Valéria Coelho, coordenadora do Espaço Cultural da Justiça Federal do Espírito Santo recebem convidados nesta terça-feira (04),  a partir das 17h, para vernissage de abertura da nova exposição de Samira chamada ‘Duplo Sentido’. Com 18 obras, entre pinturas, desenhos e pela primeira vez fotografias, a exposição abre o calendário anual do Espaço Cultural da Justiça Federal do Espírito Santo, em Vitória.

Novo showroom

A loja Caderode Vitória, especialista em mobiliário corporativo, do casal de empresários Amado Costa e Sandra Costa, está com novo showroom. E para apresentar o espaço em nova fase e repaginada, no dia 10 de maio, a partir das 18h, acontece o coquetel de inauguração para convidados.

CHÁ DE BEBÊ

Marcos Murad e Camila Baptista Murad
Marcos Murad e Camila Baptista Murad: à espera de Miguel Crédito: Cloves Louzada

FEIRA

Andrea Munhos, Pollyana Pazolini, Ana Paula Villaça e Thanandra Torres
Andrea Munhos, Pollyana Pazolini, Ana Paula Villaça e Thanandra Torres: na feira Feito Mãe, no Espaço Dugê, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

NO SUL DO PAÍS

Michele Janovik e Juliana Ferrari Pagani em evento no sul do país
Michele Janovik e Juliana Ferrari Pagani:   em evento no sul do país Crédito: Divulgação

Posse

A cerimônia de posse da nova gestão do BNI Valente, formada pela presidente Fabiana Petri, vice-presidente doutora Glaucia Duarte, diretora Cintia Dias e o secretário tesoureiro Thiago Gomes, acontece no dia 05 de abril, no Espaço Casa 188, em Vitória

Formemus Lab

Com mais de 100 álbuns de artistas como Flávio Venturini, Toninho Horta, Samuel Rosa e Milton Nascimento no currículo, o produtor mineiro Barral Lima vai estar em Vitória nos dias 11 a 13 de abril. Ele será um dos mentores da segunda parte da formação artística Formemus Lab.

Convenção nacional

RE/MAX Entre os dias 11 e 15 de abril será realizada a Convenção Nacional da RE/ MAX, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. O evento, que acontece uma vez por ano, tem como objetivo promover uma verdadeira imersão no modelo da empresa e fomentar o relacionamento e a parceria entre os membros da Rede no Brasil e no exterior. Nessa edição, cujo tema será “Inspirar Vidas, Construir Histórias”, são esperados mais de 1.800 empresários e agentes imobiliários.

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