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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas visitam a maior feira de arte da América Latina em São Paulo

Publicado em
02 abr 2023 às 02:30
Lara Brotas e o artista José Bechara
Lara Brotas e o artista José Bechara: no espaço da Matias Brotas na SP-Arte Crédito: Divulgação

Capixabas na SP-Arte

Um grupo de capixabas, entre galeristas, artistas e apreciadores de arte, visitaram a SP-Arte,  a maior feira de arte da América Latina, que movimentou o Pavilhão da Bienal, de 29 de março até domingo (02). Sandra Matias e Lara Brotas receberam no Estande D1 dartistas como Manfredo de Souzanetto, Marcos Chaves, Adrianna eu, Arthur Arnold, Vilar, José Bechara e colecionadores capixabas como Renata Malenza, Sibele Simão, Gabi Decotignes, Vívian Coser, Julia e Ticy Chieppe.  A Léo Bahia arte contemporânea, representada pelo galerista Léo Bahia, também levou colecionadores para visitar a feira. A Particular.art, da nossa Tatiana Coutinho, também recebeu artistas e apreciadores de arte. Veja as fotos

MULHERES EMPREENDEDORAS

A consultora de imagem e estilo Iara Quaresma com Liliane Porto
A consultora de imagem e estilo Iara Quaresma e Liliane Porto, que promoveu essa semana a 9 edição da Tarde de Negócios Mulheres Empreendedoras ES do qual Iara palestrou para quase 200 mulheres, em Vila Velha Crédito: Thuanny Louzada

CERTIFICAÇÃO

Enjoy 1

O empreendedor Wander Miranda, CEO do Enjoy Work, maior hub de inovação da Serra, é presença confirmada no Painel Made in ES, sobre inteligência artificial, a ser realizado na Rede Gazeta na próxima terça-feira, às 8h30 da manhã. O evento reunirá os principais atores do ecossistema de inovação no Estado

Enjoy 2

Wander Miranda, a propósito, tem razões para celebrar o balanço do mês de março: o Enjoy fechou o mês com 31 novos contratos, ou seja, são mais 31 empresários conectados ao maior hub de inovação e negócios da Serra e um dos maiores do Espírito Santo, que já reúne mais de 430 empreendimentos.

ENCONTRO

Paulo Wanick, Pedro Renaut e Décio Chieppe
Paulo Wanick, Pedro Renaut e Décio Chieppe: em meeting de negócios em Vitória Crédito: Arthur Louzada

"Ozempic Face"

‘Ozempic Face’ é como está sendo chamado o rosto de quem toma o medicamento Ozempic (para diabetes e emagrecimento) e fica com a face envelhecida e muito flácida. A dermatologista Karina Mazzini explica porque isto acontece: “o Ozempic desacelera o esvaziamento gástrico e também atua no sistema nervoso central no centro de saciedade. Então o paciente perde o apetite, perdendo o apetite ele vai deixando de ingerir nutrientes importantes também para formação de colágeno.” A médica completa ainda que a flacidez também é causada pela perda de gordura facial muito rápido, por conta do emagrecimento que também é rápido.

LANÇAMENTO 

Os advogados Eduardo Sarlo (à esquerda da foto) e Erica Neves, prestigiando o lançamento do livro de estudos em homenagem ao professor e desembargador Manoel Rabelo (à direita),
Os advogados Eduardo Sarlo (à esquerda da foto) e Erica Neves, prestigiando o lançamento do livro de estudos em homenagem ao professor e desembargador Manoel Rabelo (à direita),  na última terça-feira (28), no edifício da Amages, na Enseada do Suá. Crédito: Divulgação

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