Capixabas visitam a maior feira de arte da América Latina em São Paulo

Um grupo de capixabas, entre galeristas, artistas e apreciadores de arte, visitaram a SP-Arte, a maior feira de arte da América Latina, que movimentou o Pavilhão da Bienal, de 29 de março até domingo (02). Sandra Matias e Lara Brotas receberam no Estande D1 dartistas como Manfredo de Souzanetto, Marcos Chaves, Adrianna eu, Arthur Arnold, Vilar, José Bechara e colecionadores capixabas como Renata Malenza, Sibele Simão, Gabi Decotignes, Vívian Coser, Julia e Ticy Chieppe. A Léo Bahia arte contemporânea, representada pelo galerista Léo Bahia, também levou colecionadores para visitar a feira. A Particular.art, da nossa Tatiana Coutinho, também recebeu artistas e apreciadores de arte. Veja as fotos