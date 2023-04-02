Capixabas visitam a maior feira de arte da América Latina em São Paulo

‘Ozempic Face’ é como está sendo chamado o rosto de quem toma o medicamento Ozempic (para diabetes e emagrecimento) e fica com a face envelhecida e muito flácida. A dermatologista Karina Mazzini explica porque isto acontece: “o Ozempic desacelera o esvaziamento gástrico e também atua no sistema nervoso central no centro de saciedade. Então o paciente perde o apetite, perdendo o apetite ele vai deixando de ingerir nutrientes importantes também para formação de colágeno.” A médica completa ainda que a flacidez também é causada pela perda de gordura facial muito rápido, por conta do emagrecimento que também é rápido.